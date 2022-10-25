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超過十年！警所長圖利情色、蘋果酒駕記者 刑事減刑懲戒免議

聯合報／ 記者王宏舜／台北即時報導

桃園同安派出所前所長薛鑑文，洩漏臨檢時間給按摩業者；2011年蘋果日報記者吳詠平酒駕連撞，薛刻意不到醫院領酒測驗血報告，致超過3個月舉發時效而未開罰，圖利吳4萬9500元罰鍰。因審理逾8年，台灣高等法院更一審判薛3年2月徒刑。桃園市政府將薛送懲戒，懲戒法院第一審判免議，也認為超過10年懲戒權行使期間，駁回市府上訴。

薛鑑文2010年1月至2012年8月擔任同安派出所長，明知轄內有色情按摩護膚店，卻打電話給鄒姓業者，稱「現在外面傳得很難聽，不知道誰檢舉的，叫你們小姐不要亂講話」、「我今天會叫人過去臨檢」。

2011年3月21日，薛接到蘋果日報記者吳詠平的電話，得知吳酒駕擦撞路邊車輛，在醫院救治，前往醫院暗示承辦警員把案件交給他處理；吳抽血換算酒精濃度高達0.91毫克，薛遲遲未到醫院拿血液檢驗報告，後續也沒有處理吳違規事件，案件逾3個月依法不得再舉發，讓吳免罰4萬9500元罰鍰。

桃園地方法院認為薛鑑文身為派出所長，未舉報色情業者，反而洩漏臨檢資訊，使業者規避查緝，知法犯法，有辱官箴；另基於私人情誼未將吳移送偵辦，嚴重損害執法公正性，犯後飾詞狡辯否認犯行，不知悔改，依公務員包庇他人圖利容留猥褻罪判2年徒刑、對主管事務圖利罪判5年6月，褫奪公權5年，應執行6年徒刑。

薛上訴，高院前審認為卷內資料無法證明薛有洩漏其他消息給色情業者，難認「包庇」；另薛刻意不去醫院拿吳血液檢驗報告，明顯圖利吳，但圖利不法利益未達5萬元，依法減刑，改依公務員洩漏國防以外祕密消息罪判6月得易科罰金之刑、對主管事務圖利罪判刑2年8月徒刑，褫奪公權2年。最高法院認為調查不備，撤銷、發回更審。

高院更一審審理後，表示合議庭事實認定與一審相同，且適用速審法，今年6月依2個公務員圖利罪判薛鑑文1年1月、2年9月徒刑，合併執行3年2月，褫奪公權3年。

懲戒部分，懲戒法院第一審認為若追懲時效已逾10年，2016年5月2日修正施行前的公務員懲戒法對當事人比較有利，因此判免議。桃園市府上訴，第二審認為一審認事用法無違誤，駁回確定。

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桃園市警桃園分局同安派出所前所長薛鑑文，涉洩漏臨檢時間給轄區情色按摩業者，還圖利車禍的蘋果日報記者，台灣高等法院更一審判薛3年2月徒刑依速審法減刑，今年6月判薛3年2月徒刑。懲戒部分，因追懲時效已逾10年，懲戒法院判免議確定。示意圖／聯合報系資料照
桃園市警桃園分局同安派出所前所長薛鑑文，涉洩漏臨檢時間給轄區情色按摩業者，還圖利車禍的蘋果日報記者，台灣高等法院更一審判薛3年2月徒刑依速審法減刑，今年6月判薛3年2月徒刑。懲戒部分，因追懲時效已逾10年，懲戒法院判免議確定。示意圖／聯合報系資料照

桃園 公務員 臨檢

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