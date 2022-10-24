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網路貼文、直播攻擊疑丈夫小三的女子 言行過頭被起訴

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導

李姓女子在網路貼文或直播，提及與她丈夫疑有婚外情的蔡姓女子，是「國家認證小三」、「不要臉」，另公布蔡女照片和手機號碼挨告。基隆地檢署偵結，認定李女涉犯3罪，依公然侮辱、誹謗和違反個人資料保護法罪嫌將她起訴。

檢方起訴指出，李女懷疑蔡女與她的丈夫有染，心聲不滿。2019年間就曾在個人臉書或委託他人代貼文，公開蔡女的手機號碼、經營的店名和張貼蔡女照片，洩漏蔡女個人資料。

去年8月23日李女在住處上網後，在IG公開張貼有蔡女姓名及地址等個資的判決書或起訴書，稱蔡是「法院公認的小三」、「國家認證小三」、「不要臉」、「很不知羞恥」等文字。

今年3月5日晚上李女另在直播平台，對外播放她拍攝的畫面時，展示手機內蔡女的照片畫面，並說「那個瘋女人當初還打過我」，還提及蔡女說她可以去當站壁的，「哇，她比較適合吧」。李女3月6日又在IG網頁，張貼蔡女相相關新聞照片，稱蔡女「小三就是小三」。

蔡女知情並蒐證後，向新北市新店警分局報案，台北地檢署陳情台灣高檢署令轉基隆地檢署偵辦。

檢方偵訊時，李女承認有在網路以文字或口頭發表上述言論，以及公開蔡女照片和手機號碼，但否認有公然侮辱、加重誹謗或違反個資法，辯稱因蔡女介入她的婚姻才上網抒發情緒，內容部分為媒體報導，部分為雙方和解或撤告事實，並非在攻擊對方。

檢方指出，李女在網路公開發表的言論，足以貶損蔡女人格，並有違反個人資料保護法擅自蒐集、處理或利用他人個資嫌疑，依刑事訴訟法提起公訴。

李女上網公開提及與她丈夫疑有婚外情的蔡姓女子，是「國家認證小三」、「不要臉」，另公布蔡女照片和手機號碼被檢方起訴。記者邱瑞杰／攝影
李女上網公開提及與她丈夫疑有婚外情的蔡姓女子，是「國家認證小三」、「不要臉」，另公布蔡女照片和手機號碼被檢方起訴。記者邱瑞杰／攝影

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