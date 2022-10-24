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里長、包商遭控擅開水閘門害騎士溺斃 一、二審判無罪

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

2019年8月13日，高雄市區遇暴雨襲擊，36歲林姓女騎士趕著上班，卻在岡山區潭底社區遭大水沖走，不幸溺斃。檢方調查後，認為潭底里長、包商擅開水閘門釀禍，依過失致死罪將3人起訴，但一審、二審認為，林女死亡應與水閘門開啟無關，判里長、包商等3人無罪。

林女當天上午7時許要前往路竹區上班，騎機車經燁聯鋼鐵廠區附近時，行經積水處造成機車失去動力，林女疑因水流猛烈，人車失控摔倒，遭水流沖走，當天中午才在距離落水位置約900公尺遠的潭底抽水站發現遺體。

檢警調查後，發現當天暴雨時，因潭底社區一帶淹水，里長陳勝傑發現潭底排水系統水位高，通知負責排水系統操作的林姓包商到場，要求林打開水閘門引流。

由於高雄市水利局曾要求包商不得擅自開啟水閘門，林男將水利局要求轉告陳男，陳仍堅持開啟，林不想得罪陳男，於是示範水閘門操作後隨即離開，沒料閘門一開，反而讓水流往低漥處流去，造成林女落水地點淹水情況惡化。

檢方認為陳男、林男擅開水閘門，造成林女溺水，另外承包潭底里區域淹水改善計畫工程的王姓工地負責人，發現現場積淹水，也未管制人車進入，依過失致死罪起訴3人。

橋頭地院審理時，合議庭勘驗林女落水前最後現身的監視器畫面，依據畫面顯示的水位高低，發現林女經過時水位明顯下降，露出部分路面，直到她經過4、5分鐘後，水位才明顯上升，淹沒路面，推測當時水位上升，應為林男、陳男操作水閘門，造成當地水位上升所致。

合議庭認為，該支監視器據林女落水位置僅100公尺，而林女經過約4、5分鐘，水位才上升，不排除她經過時，落水地點早已淹水，造成她無法順利經過；至於王姓工地負責人，合議庭認為他案發前一天已設交通維護措施，綜合相關事證，認為林女落水與3人無關，均判無罪。

檢方不服上訴，高雄高分院採認一審見解，認為林女溺水時與水閘門開啟時間有時間差，溺水不必然與水閘門開啟有關，檢察官所提證據無法證明林女死亡與水閘門啟閉有因果關係，王男則有採取安全防護措施，綜合相關事證，駁回檢方上訴，維持一審無罪判決。可上訴。

高雄高分院外觀。記者張議晨／攝影
高雄高分院外觀。記者張議晨／攝影

淹水 溺水 監視器

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