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男去年5月未戴口罩被罰法院判撤銷 高雄衛生局再上訴

聯合報／ 記者徐如宜／高雄即時報導

高雄市去年5月19日公布加嚴防疫規定，一名男子未戴口罩被開罰3千元，高雄地院認為，當時中央未公告口罩禁令，高雄也非疫情最嚴重地區，宣布禁令並無緩衝宣導，判罰單撤銷。高雄市衛生局今天表示，高雄市專家會議依據傳染病防治法，並基於流行病學特性綜合評估、研判執行對應防治作為，衛生局將提起上訴。

高雄市衛生局副局長潘炤穎表示，110年5月北部已是本土疫情蔓延、社區傳播，在疫情風險已擴散至高雄市的狀況下，難道要等到發生同樣狀況才是高雄市疫情嚴峻嗎？在全國疫情緊張的狀態之下，不只北部地區的新北市、桃園市、基隆市、新竹市宣布強制要求民眾戴口罩，其他地區許多縣市政府與高雄市疫情相當的縣市也都陸續加強管制，包含花蓮縣、南投縣、雲林縣、嘉義市等地方政府，也依據傳染病防治法第二條賦予地方主管機關權責，陸續於5月28日中央規定前以強制戴口罩作為必要的防疫手段。

高雄市COVID-19專家小組評估國內疫情風險決議、由高雄市政府嚴重特殊傳染性肺炎流行疫情指揮中心於110年5月19日依法宣布要求強制戴口罩，發現民眾未戴口罩即行開罰，否則將面臨社區發生率與致死率升高風險。

潘炤穎說，110年台灣地區主要流行COVID-19為Alpha變異病毒株，感染者重症及致死風險遠高於目前的Omicron BA.2或BA.5變異病毒株，相關流行疫情綜合研判以及對應防疫策略應由專業主管機關為之，以快速阻斷社區傳播鏈、確保民眾健康安全為最重要目的。

高雄市政府嚴重特殊傳染性肺炎流行疫情指揮中心針對疫情因應。本報資料照片
高雄市政府嚴重特殊傳染性肺炎流行疫情指揮中心針對疫情因應。本報資料照片

疫情 高雄市 口罩

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