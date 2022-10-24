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張淑晶坑殺房客坐牢 為祖產纏訟嗆哥：貪我家上億不動產

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

知名「惡房東」張淑晶涉嫌在民事委任狀中偽造父母親簽名，聲稱將代理父母親對胞兄張振盛強制執行不動產，張振盛提告，檢方依偽造私文書罪起訴她；台北地院今天傳喚張振盛、提解張淑晶，兄妹對簿公堂，恩斷義絕。

張淑晶因另案發監執行，今天出庭不認罪，指控張振盛貪圖祖產上億元不動產，張振盛則反嗆張淑晶滿口謊言，表示絕不與妹妹和解。

張淑晶告訴法官，他目前關押台北女子看守所，所方要求她提出戶籍謄本才能向法扶基金會申請委任律師，不過，張振盛不肯幫忙，請法官協助指派律師辯護，好進行法庭防禦。

張淑晶說，她沒有偽簽委任狀，要求法院調閱過去訴訟中父親張義島、母親張陳秀緞的簽名比對筆跡，還強調父親50歲時的筆跡與現在80多歲又生病的比起來，當然比較歪斜，又喊話母親已往生，希望能和哥哥和解。

張振盛表示，張淑晶告他的每一案都要求和解，但和解都附加5、6個條件，不然就是談判失敗後，重新起訴他，兄妹根本沒有和解的必要。

張振盛說，張淑晶對他提起15宗強制執行案，將債權轉給他們的父母，再以父母的名義對他強制執行，目前有關他們父母的強制執行案，還有3宗進行中，內容都一模一樣，「都是假冒父母名義對他提告」。

由於張淑晶主張沒有辯護人難以對案情表示意見，法官諭知張淑晶是否申請法律扶助或公設辯護人，評議後決定，庭畢張淑晶還押看守所。

檢方起訴指出，2020年時，張淑晶稱受到父母親委任，對張振盛聲請強制執行，新北地院因此核發執行命令，查封張振盛的不動產執行其中16萬元。

張振盛提出債務人異議訴訟，主張張淑晶假造父母親的委任狀，自任代理人聲請強制執行案；張淑晶否認控訴，稱債權是她父母親的「救命錢」才移轉債權，且父親也因為她幫忙，親筆寫下信函感謝張淑晶。

法官認為，張淑晶不能證明委任狀上其父母親的簽名為真正，也不能證明張淑晶與父母有合意成立債權讓與契約，判強制執行程序撤銷，張振盛為此對張淑晶提告偽造文書罪，由檢方起訴。

現年52歲的張淑晶2021年10月因偽造文書案發監，又因坑殺房客案，2022年4月判刑5年6月確定；她要求房客簽約時留下親友資料當連帶保證人，出現租約爭議，就對保證人提告，受害人數高達78人，最高法院2022年5月依誣告等罪判張淑晶有期徒刑8年6月定讞。

知名「惡房東」張淑晶涉嫌在民事委任狀中偽造父母親簽名，聲稱將代理父母親對胞兄張振盛強制執行不動產，檢方依偽造私文書罪起訴她。本報資料照片
知名「惡房東」張淑晶涉嫌在民事委任狀中偽造父母親簽名，聲稱將代理父母親對胞兄張振盛強制執行不動產，檢方依偽造私文書罪起訴她。本報資料照片

張淑晶 父母 偽造文書

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