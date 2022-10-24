台北101櫃姐侵占227萬法國鑽表 判處有期徒刑8月
法國珠寶品牌「Van Cleef & Arpels」梵克雅寶台北101店潘姓櫃姐向客戶展示227萬元的鑽表「LADY ARPELS A DAY IN PARIS」，未將表放回金庫，公司提告，潘女表示願意和解，公司選擇不原諒，台北地院審理，判潘女有期徒刑8月。
檢方指控，2021年5月8日，現年42歲潘女獲得店經理指示後，自金庫內取出鑽表向客戶介紹完畢，沒有依規定將表放回金庫。
公司盤點發現鑽表不翼而飛，查出潘女監守自盜，控訴潘女業務侵占罪，潘女到案坦承犯行，也表示有意與公司和解，但不願意透露鑽表去向，法院審理後，考量被害公司不願意原諒、潘女未提供賠償等因素，審酌潘女犯後態度，判她有期徒刑8月。可上訴。
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