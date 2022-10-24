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台南選舉查賄分區座談會 法務部長蔡清祥與會

聯合報／ 記者黃宣翰／台南即時報導

九合一選舉活動已正式起跑，台南地檢署今天舉行選舉查賄分區座談會，邀集警、調、廉、移民署、海巡署等代表，跨機關查察賄選業務意見交流。截至今天為，南檢受理選舉相關不法案件已有183件。法務部蔡清祥部長、最高檢察署檢察總長刑泰釗、調查局長王俊力等人與會，聽取選情分析、情資提供、查賄反賄具體措施及執行情形。

選舉查賄分區座談會今天上午9時30分，在台南地檢署舉行，會議由南檢檢察長葉淑文主持。蔡清祥致詞時感謝各機關平日對治安維護的辛勞，藉由座談希望可以發現新問題，密集的交換意見，並提示對於不法境外資金介入選舉的追查、假訊息及偵辦賄選案件起訴後，應在不違反偵查不公開原則下迅速澄清，對外說明；查獲不法賄選行為，應向上溯源。

邢泰釗表示，接獲檢舉電話，對於檢舉者的身分要絕對保密，使檢舉人有安全感。檢舉要有獎金用以鼓勵民眾的檢舉。檢舉要便捷，例如用QR CODE，方便民眾檢舉。最後提醒與會的查賄人員，必定嚴守行政中立，要公正客觀，遵守相關法令。

南檢說，截至今天為止，南檢受理選舉相關不法案件已有183件，對於任何選舉不法情事都會積極查辦，也呼籲民眾，遇有賄選或選舉不法情事，請以電話、傳真、寄信、電子郵件等方式檢舉，並儘量留存證據。檢舉賄選因而查獲獎金最高可達1000萬元，對於檢舉人身分絕對依法嚴加保密。台南地區「選舉查察聯繫中心」檢舉電話0800-024-099、06-2959839、傳真：06-2959656、首長檢舉信箱：https://www.tnc.moj.gov.tw/297028/297084/297090/481931/post。

台南選舉查賄分區座談會，今天在台南地檢署舉行。圖／台南地檢署提供
台南選舉查賄分區座談會，今天在台南地檢署舉行。圖／台南地檢署提供
法務部長蔡清祥參加台南選舉查賄分區座談會。圖／台南地檢署提供
法務部長蔡清祥參加台南選舉查賄分區座談會。圖／台南地檢署提供

九合一選舉 賄選 台南

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