台南選舉查賄分區座談會 法務部長蔡清祥與會

九合一選舉活動已正式起跑，台南地檢署今天舉行選舉查賄分區座談會，邀集警、調、廉、移民署、海巡署等代表，跨機關查察賄選業務意見交流。截至今天為，南檢受理選舉相關不法案件已有183件。法務部蔡清祥部長、最高檢察署檢察總長刑泰釗、調查局長王俊力等人與會，聽取選情分析、情資提供、查賄反賄具體措施及執行情形。

選舉查賄分區座談會今天上午9時30分，在台南地檢署舉行，會議由南檢檢察長葉淑文主持。蔡清祥致詞時感謝各機關平日對治安維護的辛勞，藉由座談希望可以發現新問題，密集的交換意見，並提示對於不法境外資金介入選舉的追查、假訊息及偵辦賄選案件起訴後，應在不違反偵查不公開原則下迅速澄清，對外說明；查獲不法賄選行為，應向上溯源。

邢泰釗表示，接獲檢舉電話，對於檢舉者的身分要絕對保密，使檢舉人有安全感。檢舉要有獎金用以鼓勵民眾的檢舉。檢舉要便捷，例如用QR CODE，方便民眾檢舉。最後提醒與會的查賄人員，必定嚴守行政中立，要公正客觀，遵守相關法令。