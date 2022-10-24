香港藝人何韻詩參加遊行遭潑紅漆 她求償500萬元判決出爐！

香港女藝人何韻詩2019年來台參與遊行遭潑漆，中華統一促進黨自忠黨部主委胡志偉等11人被起訴，僅胡被依毀損罪判刑3月定讞，其餘10人無罪確定；何韻詩提民事訴訟，要求胡等11人連帶賠償500萬元，台北地方法院今判胡應賠償40萬元，可上訴。

何韻詩2019年9月29日來台參加遊行，主題是「撐港，反極權」，當時香港正處於「反送中」事件動蕩中。胡志偉事先得知何韻詩可能來台，透過LINE群組「康樂活動」聯繫，於事發當天早上聚集，計畫於何韻詩現身遊行活動現場時施暴。

檢方起訴，胡志偉潑漆前埋伏在台北市濟南路，其他人準備餿水袋、水球、尿液袋、水槍，若胡潑漆失敗，即上陣續行潑尿、餿水，並掩護胡脫困；胡見何韻詩現身，便拿出事前備好的紅色油漆潑灑。

民事部分，何韻詩主張她的名譽權及參與集會遊行自由權遭胡等11人侵害，要求連帶賠償500萬元；胡指出，他坦承有侵害何韻詩的名譽權，但他只是表達意見方式過當，認為何女請求金額過高。

胡指出，刑案部分已認定妨害集會遊行自由全部分不成立，且何韻詩是持加拿大護照入境的外國人，入國目的只有觀光，集會遊行顯然不是一般生活活動，認為她不能行使集會遊行權；其餘10人則稱何韻詩的請求，已經罹於時效。

台北地院認為胡朝何韻詩潑灑紅色油漆，確實損害名譽權，但何女請求金額過高，應以40萬元為適當；另何韻詩是以觀光名義申請入國的外國人，不得從事與申請許可停留目的不符的集會遊行活動，認為此部分請求無理由。