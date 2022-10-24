連身條款有隧道效應？ 刑事廳：有新證據見解未必不變

憲法法庭今就刑事訴訟法第17條第8款「法官曾參與前審之裁判」的法官迴避規定爭議開說明會，大法官詹森林提問「連身條款」是否有助提升審判效率？同時也質疑會不會出現「隧道效應」？最高法院法官吳秋宏以選舉名言「房屋蓋一半，師傅不能換」回答，認為當初撤銷、發回的法官最了解根基，也不會「走鐘」。

憲法法庭併案審理的聲請人之一曾盛浩埋怨高院更一審傳一個證人，證述對他不利，但到了更三審也沒再傳，詹森林質疑，法官會不會認為「我都查過了、不必再查！」且司法院刑事庭認為要防阻隧道效應的有效擔保機制是求諸法官倫理，他也對此持保留態度。而從法院人數來看，台灣高等法院有九十幾名法官「怎麼輪得完？」最高法院有9個刑事庭，為何更二就回來？而像花蓮高分院法院人數少，發回恐遇到相同法官，當事人「還有逃路嗎？」

刑事廳廳長彭幸鳴表示，法官倫理規範規定法官必須本於良心，依據憲法與法律裁判，執行職務要保持公平正義，不樂見法官以「迴避」為由規避審判義務。至於是否真的會有隧道效應？彭認為當有新的證據加入時，法官的看法就不必然相同，況且，刑事訴訟法第18條第二款也規定「認其執行職務有偏頗之虞」可聲請法官迴避。

對於高本院、最高法院「法官多」的質疑，彭幸鳴表示若每一次都要由不同的法官來審理、重新看卷證資訊、重複進行攻擊防禦，甚至當事人還要「幫法官進入狀況」，案件不會延宕嗎？

聲請人黃春棋的訴訟代理人翁國彥則認為，如果黃案二審是判無期徒刑卻被撤銷發回，當事人會疑惑「是不是希望改判死刑才不斷發回？」這樣將損害司法信賴。

聲請人曾盛浩的訴訟代理人陳于晴指出，曾案更審法官不願意再傳喚證人，忽視最高法官的誡命，她同時也認為刑事與民事、行政訴訟心證門檻不同，應該脫鉤。

聲請人劉政哲的訴訟代理人陳明良指憲法第16條保障人民訴訟權，法院的審判對事實認定法律適用、哪些證據可證明事實，牽涉法官主觀價值判斷，法律有模糊的範圍，法官存有模糊的空間，這是價值判斷程序。

陳說，這種價值判斷在釋字第178號解釋有兩種情形，一是個人利害而有偏頗，二是法官可能參與該案有心證、有定見，難以推翻。陳主張法官不能審判自己曾作過的裁判，法官在非常上訴時碰上曾審過的案子，應該迴避。

曾盛浩訴訟代理人蘇孝倫認為，分案的基本原則就是曾參與均應迴避、不參與抽籤，避免法官因個人利害關係而與其執行審判職務產生利益衝突，或因預斷而使訴訟救濟失去意義。

對於司法院刑事廳主張訴訟經濟、法院人力負擔、妥速審判考量，他認為應該提出數據供檢視。至於釋字第178號解釋，蘇也認為應予補充，也就是法官曾參與同一案件先前裁判，包括發回更審前相同審級的裁判及案件確定前歷審裁案者，都應自行迴避，而不是僅限於「參與下級審」。

吳秋宏表示，三審審查的是審級救濟的必要性，人民不是「只有一個人」，還有被害人和家屬。彭幸鳴也定義「前審」是指「下級審」，法官迴避是為確保法官公正審判，主觀上要公平中立，客觀上也要保持公平正義的外觀，立法者對不公平中立風險設立了迴避事由，至於其他狀況視實際狀況，就個案審查來看是否不公平。

彭幸鳴也指出，今天若是參與下級審的裁判後，再參與後來的裁判，這毋庸置疑是侵害訴訟權 ，難以忍受，但與訴訟救濟無涉的部分，就不能說有偏見。法官應被推定為示公平、中立的，像目前在專業法院發展之下，像是家事、少年、智慧財產案件，都希望是由同一個法官來審理。