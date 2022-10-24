更二連身條款違不違憲？最高法院法官、死囚律師唇槍舌戰

死囚黃春棋等人以「更二連身條款」聲請釋憲，憲法法庭今舉辦說明會。黃春棋訴訟代理人認為案件發回率，未因實施連身條款而降低，要求最高法院落實自為判決，但最高法院代表法官吳秋宏指出，數據不代表更二連身案件的發回率，無法以此論斷，且刑事訴訟法有規定自為判決要件，若更二連身案件均自為判決，反而有違法、違憲之虞。

大法官楊惠欽問及訂定更二連身條款的理由，及為何是更二審之後上訴案件才連身的原因；吳秋宏代表回應，司法院1987年首度函令詢問最高法院試辦更二連身條款，有無窒礙難行之處，經回覆有困難，司法院二度函文試辦，認為無損審級利益。

吳秋宏指出，司法院函令對最高法院有行政指導、拘束效力，且當時釋字第178號解釋已宣示，最高法院即著手辦理，至於為何是更二審以後案件才連身？因年代久遠，已無從考究。

大法官詹森林詢問是否有數據顯示更二連身條款的功效，黃春棋委任律師引用司法院統計年報，指出更二連身條款1987年開始試辦，而1994年到2008年最高法院撤銷發回率在30%到45％之間，沒有因施行更二連身條款而降低案件發回率。

他指出，黃春棋也歷經最高法院5次發回，直到更六審上訴後才確定，沒有因連身條款讓黃春棋更二審或更三審上訴後就定讞，他認為直到2010年刑事妥速審判法公布施行後，隔年比例才開始下降。

律師認為要減少案件久懸未結的狀況，不應用限制人民訴訟權的方式處理，多位學者也提到最高法院應落實自為判決，最高法院不願意自為判決，不斷撤銷發回事實審，才會造成更二連身條款的出現。

吳秋宏回應，黃春棋歷次二審皆判死刑，而最高法院以調查未盡、理由欠備、證據上矛盾為由發回更審，以結果來看，是認同黃春棋的上訴指摘，但第二審六度判黃春棋死刑，可見事實審對死刑結果沒有懸念。

他說，律師稱最高法院1994年到2008年撤銷發回率仍高，但此指所有案件的撤銷發回率，而不是專指更二連身發回的比率，至於2010年後比例大幅下降，他個人認為與速審法關連性很低，而與最高法院適用刑事訴訟法第380條擴大無害瑕疵審查原則，及提高非常上訴案件審查標準，比較有關係。

吳秋宏指出，律師認為最高法院應自為判決，但此違反刑訴法第398條自為判決的要件，而非符合更二連身就要自為判決，認為律師主張才是違憲。