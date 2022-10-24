死囚拿「連身條款」聲請釋憲 最高法院認為沒違憲理由曝光

死囚黃春棋等人認為最高法院「更二連身條款」分案實施要點有違公平法院原則，聲請釋憲，憲法法庭今上午舉行說明會，並全程線上直播，其中大法官蔡炯燉、黃虹霞、林俊益迴避。

最高法院理由指出，法律審的法律見解應力求一致，民事訴訟法、行政訴訟法均明定法律審廢棄判決發回更審，下級審應受發回理由的拘束，刑事訴訟雖無明文，但基於相同法理，也應該適用；為貫徹此拘束力，更審案件上訴，法律審也應該受到先前發回理由的拘束。

最高法院意見表示，大法官許宗力、林子儀在釋字第687號解釋不同意見書，提及判決先例拘束原則包含垂直拘束、水平拘束，也就是上級審拘束下級審，同一審級的法院受到自身先前判決的拘束，除非確認前例有誤，才能自我推翻修正，且終審法院負有維護法安定性、統一見解的任務，須自我拘束，遵守自身判決先例。

最高法院主張，第三審法官再次審理同案更審案件，審查對象分別是第二審前次和更審的不同裁判，而非審查自己先前的裁判，與審級救濟利益無關，也不違反裁判自縛性原則；德國法、日本法也沒有將此列為法官應自行迴避事由。

最高法院認為，案件更二審上訴之前，最高法院是依一般、抽象分案要點，隨機且無恣意的方式分案，更二審以後的案件分給原法官，是先前隨機且無恣意分案的當然結果，沒有違反法定法官原則。

最高法院並以德國聯邦最高法院2022年事務分配附則規定，「前經本院做裁判之刑事案件再次繫屬本院者，縱令事務分配計劃經變更，仍由該法庭辦理」，也就是連身條款，足見連身條款並不違反法定法官原則而違憲。