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台開資遣員工到立法院陳情 要求台開發給欠薪與資遣費

聯合報／ 記者高凌雲

台灣土地開發股份有限公司董事長邱于芸資遣84名員工，總計約4400萬薪資及資遣費等，至今未依法給付，為了爭取自身權益，由資遣員工組成的台開員工自救會，下午前往立法院陳情，將陳情書遞交給民進黨立委趙天麟，希望立委為台開員工主持公道，

台開員工自救會成員有許多人是資深員工，他們不滿邱于芸先是拖欠薪資，再來資遣，員工沒領到該給付的薪資，甚至依法該給付的資遣費也沒下文，自救會在立法院外敲打鍋碗瓢盆發出巨響，對邱于芸表達不滿。

自救會表示，邱于芸最近完成私募案，進帳將近七億元，資遣的84名員工，遲遲未領到今年2月與3月薪水、資遣費及代墊款，總額約4400萬，台開公司與員工的調解程序已調解成立，約定3月底給付，但到現在還未給付。

台開員工自救會說，邱于芸和董事，以及經理人幹部，如果每個月都領到薪水，公司郤積欠曾經在台開服務十幾年以上的老員工薪水及資遣費等，情何以堪。自救會向立委陳情，希望立委督促證交所，要求台開獨立董事及董事，請台開立即給付欠薪及資遣費。

遭資遣的台開員工到立法院陳情，希望台開發給欠薪與資遣費。照片來源/台開員工自救會提供
遭資遣的台開員工到立法院陳情，希望台開發給欠薪與資遣費。照片來源/台開員工自救會提供

資遣 自救會 邱于芸

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