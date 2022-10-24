「更二連身」違憲？ 最高法院指二審6次判死求其生而不可得
34名死刑犯認為最高法院分案實施要點中的「連身條款」違反公平審判等原則，聲請釋憲；憲法法庭今併案開說明會，討論刑事訴訟法第17條第8款是否規範不足。聲請人黃春棋的律師認為連身條款無法促進審判效能，也侵害人民訴訟權；最高法院指黃六次二審都判死刑，三審多次認可他的指摘而發回，最後因求其生而不可得而定讞。
死刑犯因聲請釋憲，法務部以此理由停止執行，憲法法庭今共併46案審理，主案是被控貪汙的前唐榮鐵工廠公司營建部經理劉政哲所聲請的「非常上訴案的法官曾參與前案審理」，不過今天的話題都圍繞在攸關死刑犯的「更二連身」條款。
身兼司法院副院長的大法官蔡烱燉與大法官黃虹霞、林俊益迴避本案，出具意見的專家學者除教授林鈺雄外，教授何賴傑、李榮耕與劉芳伶，以及司法院刑事廳廳長彭幸鳴、最高法院法官吳秋宏皆出席。
大法官楊惠欽詢問「更二連身」為何是從「更二」開始而不是「更一」？彭幸鳴表示因年代久遠而無資料可稽，但應可推知是因案件要有妥速審判的要求，複雜的案件重複循環不利審結。
吳秋宏則說，1987年時刑事廳有詢問最高法院，當時最高院認為有4點窒礙難行之處，但來試辦，認為無損司法院釋字178號解釋原則，加上釋字530號解釋指司法院有規則制定權、第665號則講述法官事務分配，司法院有行政指導拘束效力，為革新法院行政、加強便民服務，因此實施「連身」制度。
何賴傑認為，如按輪分、隨機方式分案，若又回到原一庭，不違反公平法院原則，但更二連身的方式，會落入原來的法庭，違反法定法官、公平客觀性。劉芳伶認為若只要更一審後上訴，就可以預期而來辦，違反定法官原則，以前常見更十二、更十三審等案件，連身條款的確可有效遏止濫行發回；但就事論事，連身條款並不符合要求，雖然連身「有貢獻」，濫行發回應該要懲戒或查明是否勞務過重。
最高法院法官吳秋宏則表示，「當電腦已經抽籤三次」還能說是恣意指定嗎？他指發回原承審法官，可能庭別變動、合議庭變換，且法治國也要求合理審判期間。
吳同時也援引最高行政法院的意見書，指德國法無論民事訴訟、行政訴訟或刑事訴訟，均不認為作成廢棄發回判決的法律審法官於審理對更審判決的上訴事件時，應自行迴避。從外國立法例，看不出有牴觸法定法官原則的問題。
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