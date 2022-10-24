「更二連身」違憲？ 最高法院指二審6次判死求其生而不可得

34名死刑犯認為最高法院分案實施要點中的「連身條款」違反公平審判等原則，聲請釋憲；憲法法庭今併案開說明會，討論刑事訴訟法第17條第8款是否規範不足。聲請人黃春棋的律師認為連身條款無法促進審判效能，也侵害人民訴訟權；最高法院指黃六次二審都判死刑，三審多次認可他的指摘而發回，最後因求其生而不可得而定讞。

死刑犯因聲請釋憲，法務部以此理由停止執行，憲法法庭今共併46案審理，主案是被控貪汙的前唐榮鐵工廠公司營建部經理劉政哲所聲請的「非常上訴案的法官曾參與前案審理」，不過今天的話題都圍繞在攸關死刑犯的「更二連身」條款。

身兼司法院副院長的大法官蔡烱燉與大法官黃虹霞、林俊益迴避本案，出具意見的專家學者除教授林鈺雄外，教授何賴傑、李榮耕與劉芳伶，以及司法院刑事廳廳長彭幸鳴、最高法院法官吳秋宏皆出席。

大法官楊惠欽詢問「更二連身」為何是從「更二」開始而不是「更一」？彭幸鳴表示因年代久遠而無資料可稽，但應可推知是因案件要有妥速審判的要求，複雜的案件重複循環不利審結。

吳秋宏則說，1987年時刑事廳有詢問最高法院，當時最高院認為有4點窒礙難行之處，但來試辦，認為無損司法院釋字178號解釋原則，加上釋字530號解釋指司法院有規則制定權、第665號則講述法官事務分配，司法院有行政指導拘束效力，為革新法院行政、加強便民服務，因此實施「連身」制度。

何賴傑認為，如按輪分、隨機方式分案，若又回到原一庭，不違反公平法院原則，但更二連身的方式，會落入原來的法庭，違反法定法官、公平客觀性。劉芳伶認為若只要更一審後上訴，就可以預期而來辦，違反定法官原則，以前常見更十二、更十三審等案件，連身條款的確可有效遏止濫行發回；但就事論事，連身條款並不符合要求，雖然連身「有貢獻」，濫行發回應該要懲戒或查明是否勞務過重。

最高法院法官吳秋宏則表示，「當電腦已經抽籤三次」還能說是恣意指定嗎？他指發回原承審法官，可能庭別變動、合議庭變換，且法治國也要求合理審判期間。