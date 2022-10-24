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他失業10年沒錢上網以5萬元賣保育鍬形蟲 判罰金18萬元
自稱失業10年的劉姓男子，上網以5萬元販售鍬形蟲，警方喬裝買家將劉釣出，依非法陳列、展示保育類野生動物罪將劉送辦；台北地院審理，劉認罪，法官判他有期徒刑6月，得易科罰金18萬元。可上訴。
劉以帳號「Goody Law」在臉書社群「昆蟲論壇」社團張貼台灣大鍬形蟲及長角大鍬形蟲的照片陳列，民眾檢舉，警政署保安警察第七總隊第五大隊員警私訊詢價，劉聲稱要以5萬元出售鍬形蟲。
警方2021年11月20日在台北市萬芳社區捷運站前與劉約面交，以現行犯逮捕劉，移送偵辦。
檢察官偵查，劉否認犯行，辯稱他是在10幾年前拉拉山上巴陵撿到鍬形蟲，並沒有打算要賣，「只是想知道賣價」，劉說，早就知道對方是警察，只是想耍對方。
檢方調查，劉在與員警通訊息時提到「3隻5卍、我需要買畫具，不然也不會賣、我其他2隻都算送了，您出多少」，認定劉要出售鍬形蟲，將他起訴，法院審理時，劉認罪。
判決指出，劉罔顧政府大力宣導保育野生動物的用心，對地球物種多樣性的維繫造成危害，考量他犯行、自陳已10年沒有工作，依法判決。
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