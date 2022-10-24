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惡狼重判21年越獄重摔受傷 移監台東繼續關到2042年

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

淫保全羅育祥曾涉嫌下藥性侵兩少女，還囚禁高雄14歲少女，兩案合併判刑21年9月確定。他關押在高雄監獄時，企圖爬牆越獄，結果當著眾人眼前摔下，不到2分鐘就以失敗告終。高雄地院審結，依脫逃罪判4月，羅也因此被移監到台東泰源監獄，預計關押到2042年1月25日才能出獄。

羅育祥在北部涉嫌下藥迷姦少女，被判刑10年確定，他想躲避刑罰，在新竹豪宅闢建密室，前年8月利誘高雄14歲少女北上，在密室囚禁長達66小時，經高雄檢警合力，順利救出遭囚少女。羅犯下兩案，被依兒少性剝削防制條例、妨害性自主等罪，合併判囚21年9月，去年5月發至高雄監獄執行。

羅育祥入獄後，就向同監室友頻頻透露「想逃」，今年2月14日上午10時許，他趁在廣場放風運動時，利用集合的空檔，跑到廣場旁的圍牆，企圖從監獄合作社倉庫頂樓垂降至廣場圍牆外。

一旁其他受刑人見狀，想上前將羅育祥拉下，沒料羅竟出腳踹人，爬到倉庫頂樓後，拿出預藏的細繩準備垂降，翻過廣場圍牆，沒料最後繩子無法支撐他的重量，重摔倒地後右小腿還被鐵絲網割傷，起了個膿包，幸就醫治療後無礙，整個越獄過程約2分鐘，就以失敗告終。

雄檢偵結後，依脫逃罪將羅育祥起訴，由於他行為嚴重影響到其他受刑人，高雄監獄事後將他移監至更偏僻的台東泰源監獄服刑。

脫逃罪在高雄地院審理期間，羅育祥出庭時裝傻不認，稱自己撞到頭，腦震盪，「法官說什麼我聽不太懂」，後來法官出示監視器照片等提示證據，羅看了照片後又稱「照片是誰我不知道」、「這是哪裡？」

法官無奈，如果不知道照片是誰，就要傳獄方人員作證，「有沒有聽懂？」隨後又問羅有無在獄中培養興趣、技能。關押2年多的羅才說「有，摺蓮花跟畫畫」，最後法官只能鼓勵羅多多培養技能，找點事做，不要逃了。

全案審結後，法官根據監獄監視器畫面及獄方人員等事證，認定羅育祥在服刑期間企圖越獄，今依脫逃罪將羅判刑４月，得易科罰金。羅育祥預計要關押到2042年1月才能出獄。

男子羅育祥涉嫌下藥性侵2少女，又利誘高雄14歲少女北上囚禁，他卻在今年2月企圖越獄，行動約2分鐘就以失敗告終，被法院依脫逃罪判刑4月，繼續關到2042年。本報資料照
男子羅育祥涉嫌下藥性侵2少女，又利誘高雄14歲少女北上囚禁，他卻在今年2月企圖越獄，行動約2分鐘就以失敗告終，被法院依脫逃罪判刑4月，繼續關到2042年。本報資料照

監獄 監視器

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