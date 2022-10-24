影／南投縣長說明會上輔選送泡麵碗 3人遭檢舉賄選

民進黨南投縣議員候選人曾琮愷指控縣長林明溱用公帑辦多場卸任感恩說明會，會中卻公開為國民黨縣長候選人許淑華、市長候選人張嘉哲等造勢輔選，發送市價逾300元宣導品，今天赴地檢署告發林、許、張3人賄選。對此，縣府表示，該說明會辦理費用全由縣長自費，禮品則是政令宣導的宣導品；許、張則不予回應。

曾琮愷指出，林明溱近期在竹山、南投等市鎮各里巡迴舉辦「卸任感恩說明會」，會後還有餐點，並發送宣導品「妙管家1.3公升時尚泡麵碗」，看似用縣府公費辦理的卸任感恩說明會，卻有民眾向他舉報，根本就是藍營的選舉造勢大會。

以本月17日在南投市平山里的卸任感恩說明會為例，現場影片可看出由林明溱主持，國民黨籍縣長候選人許淑華、南投市長候選人張嘉哲及多名同黨籍候選人也都出席，現場多次為各候選人高喊「當選！」會後則擠在宣導品發放處拉票。

曾琮愷說，宣導品「泡麵碗」上貼有縣府宣導貼紙，為公帑採購，經查，一個要價300多元，屬高價商品，而縣府人員發送後，許淑華、張嘉哲等立刻握手拜票，並說「再拜託了」等話語，足以改變選民投票意願，恐構成賄選也違反行政中立。

曾琮愷今天到南投地檢署按鈴並遞交檢舉函告發林明溱、許淑華、張嘉哲3人涉賄選，地檢署主任檢察官李俊毅說，已依法受理，也將本著有聞必查、有據必辦，並秉持查賄無底限、無上限、無時限的原則與決心進行調查，以遏止不法犯行。