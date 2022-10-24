影／花蓮外役監人犯回台中探親 今偷車內財物被捕

在花蓮外役監服刑的連姓男子日前回台中探親，今天清晨在神岡區行竊，偷車上635元現金和一盒易口舒薄荷錠，豐原警分局員警到場逮捕，移送地檢署偵辦，據指出，他將被移至一般監獄執行，解除他在外役監服刑資格。

豐原警分局今天清晨5點32分獲報，神岡區東洲路一處停車場有竊案，報案人說看到一名男子正在行竊，豐原分局豐洲派出所員警到場，盤查男子身份為21歲連姓男子，他目前為花蓮自強外役監受刑人，返家探親期間行竊。

他騎機車到停車場，徒手推開停車場外紅色門後，機車牽至電動鐵捲門前，因鐵捲門留有一縫隙供寵物進入停車場，連男爬入停車場後偷轎車內財物，共偷到635元現金和易口舒薄荷錠一盒，價值45元。