高雄去年防疫「超前部署」抓沒戴口罩 法官打臉撤罰：偷襲市民
高雄市政府去年5月19日「超前部署」，強制市民外出戴口罩否則開罰，李姓市民19日晚間9時許下班回家，因沒戴口罩在住家外遭員警開單，吞下3000元罰單，他質疑衛福部21日才公告外出要戴口罩，市府開罰無效，高雄地院審理後，認為依據傳染病防治法，防疫措施應依中央指示辦理，市府沒給緩衝、宣導，恐有突襲市民之虞，今判撤銷罰單。
去年5月全台爆發新冠肺炎本土疫情，中央19日起提升3級警戒，高雄市政府超前部署，19日當天就要求市民外出強制戴口罩，未戴口罩者得不經勸導開罰；市府統計去年5月19日至28日，高市府連同警方、衛生局、環保局等單位在內，一周就開出近4千張罰單。
李姓市民19日當天上班，直到深夜9時許才到家門口，結果在家門外被員警盤查，因未戴口罩吞下3000元罰單，他不服提訴願被駁回，另提行政訴訟，主張他上班根本不能用手機，不知道新的政策，市府當天宣布就立即開罰，根本未盡宣導通知的責任。
李男還舉行政裁處書裡的衛福部公文，指中央21日才發布公告，市府卻在19日就開始取締，還稱19日發布的新聞、圖卡具有法律拘束力，但同年月17日中央還稱外出全程戴口罩是假新聞，可見政策資訊紊亂，如今假消息、假新聞氾濫，若圖卡具效力，將讓民眾無法辨別真假，要求撤銷罰單。
高雄地方法院審理時，高雄市衛生局反駁，稱依傳染病防治法，中央、地方都是主管機關，民眾除遵守中央規定外，也不能違反市府的防疫措施，政策當天都有經媒體報導，是李男疏忽沒注意，開罰並無問題。
但行政庭法官認為，衛福部21日才公告「外出時全程配戴口罩、配合實聯制」，晚於李男遭開罰時間，且依衛福部公告，開罰是「經勸導不聽者再予以裁處」，市府開罰引用衛福部公告，已有違反論理法則之瑕疵。
另外，依據傳染病防治法、災害防救法規定，地方主管機關採行的措施，在中央流行疫情指揮中心成立期間，應依指揮官指示辦理，當時高雄並非疫情最為嚴重區域，也尚未升級三級警戒，市府未說明採行比中央更嚴格措施的必要性，就發布相關防疫措施，未給予緩衝、宣導期，對於有特殊狀況不能立刻知道防疫措施的民眾而言，恐有遭突襲之虞。
法官綜合相關事證，認為李男雖未依規定配戴口罩，但市府與中央發布的防疫措施，內容有歧異，違反比例原則及誠實信用原則，市府誤引未福部公告，認事用法均有違誤，判決撤銷罰單。
今年10月初也有一起相似判決，巿府超前作法，同樣不被法官支持。蔡姓市民去年5月22日遭員警開罰3000元，蔡男指依中央公告，22日還是勸導期，是直到28日以後，才得不經勸導開罰，雖然市府舉時任衛福部長陳時中的說法，稱中央「尊重」地方自主防疫，但法院認為地方無防疫事務管轄權，還指陳時中說法應具體，而非以籠統、不明確口諭，判決撤銷罰單。
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