遠端監控奏效 台南警民合作即刻攔阻娃娃機賊

31歲陳姓男子因欠債無法還款，昨天凌晨涉嫌破壞台南市安平路某娃娃機店機台，偷取1萬5千多元。當時店家負責人利用遠端監看機台情形，發現陳利用扳手工具破壞機台偷取硬幣，馬上和友人回店並報警，員警獲報後3分鐘內到達現場當場逮捕楊嫌，警詢後依竊盜罪嫌移送台南地檢署法辦，檢方偵訊後並向法官聲請羈押。

「有人在偷娃娃機台硬幣！」鄭姓店家昨天凌晨零點44分打110報案，位於安平區安平路娃娃機台店有竊嫌偷錢，請求警方協助，安平派出所員警3分鐘內到場，陳遭店家與友人壓制於該處，警員將楊帶回派出所詢問。

鄭經營選物販賣機店為無人看顧商店，他平時都會利用遠端監看機台情形，昨天凌晨在例行的監看時發現有不明人士疑似利用工具破壞機台竊取零錢箱硬幣，當下立即返回店舖並撥打110向警方報稱店內遭竊。警方到場後，陳正與店家拉扯在地，員警立即上前逮捕並查扣相關贓物及工具。

據了解，陳為竊盜治安顧慮人口，曾在永康和台南市區犯下多起娃娃機竊案他表示，因為本身有欠債無法還款，由台南火車站步行至安平，以扳手破壞娃娃機徒手竊取10元硬幣共約1萬5千860元。