搭電梯見愛女被鄰居推擠 大罵打人判拘役30天還要賠錢

台中市鄭姓男子前年搭乘電梯，鄰居傅女對鄭的女兒擋住入口略有微詞，雙方發生口角，不滿傅女疑有推擠女兒動作，氣得辱罵「三字經」，動手毆打傅女，還阻止她搭電梯離開。法院審結，判他拘役30天，賠償傅女5萬元，全案確定。

判決指出，鄭姓男子與傅姓女子是大樓鄰居，鄭在前年10月7日上午10時許，帶著妻子、年幼女兒要搭電梯，當時傅女要從電梯內出來，不過鄭女兒擋到出入口，傅女向鄭抱怨，鄭帶女兒進入電梯後，雙方持續口角，鄭氣得步出電梯與傅女理論。

未料電梯突然關門往一樓，鄭擔心女兒獨留電梯有危險，趕緊從7樓走樓梯衝到1樓，但電梯到一樓後，又回升到7樓，鄭只好又從1樓爬回7樓，當時人在7樓的鄭妻，趕緊將女兒抱出，期間持續與傅女口角。

鄭男回到7樓後，發現傅女疑有推擠女兒的動作，氣得怒罵三字經，咆哮「你為什麼要打小孩」、「擋住你不行喔」，除阻止傅女離開外，還動手毆打，造成傅女左肩有挫傷。

傅女氣得提告，民事部分求償100萬元，經法院審理後，認定鄭男犯行明確，刑事部分認定涉傷害、公然侮辱罪，判拘役30天，得易科。