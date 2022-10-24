高雄酒駕累犯躲警閃進三合院 稱我老家卻答不出地址露餡

高市吳姓男子騎機車行經梓官區城隍巷一帶，見警網即停靠路邊，告知警方這是他家；警方離去時，從後照鏡瞧見吳又進入另一處三合院，於是折返查看，吳又辯是他老家，警方聞到他身上有酒味，問他地址，卻答不出來，被警拆穿10年內第3度酒駕。

岡山警分局梓官分駐所員警前天下午3時許，巡邏途經梓官區城隍巷一帶，發現吳姓男子（53歲）騎機車經過，見到警方靠近，立即將車輛停靠路旁民宅，還主動向警方打招呼，告知該處是他家。

警方當下不疑有他，往前行駛時，從後照鏡中看到吳迅速穿過小巷，進入一處老舊三合院，警方直覺有異，便折返查看。

警方走近該處三合院時，見吳男躲在屋內，警方趨前詢問時，聞到他身上有濃厚酒味，吳辯稱三合院是他老家，警方靈機一動，詢問吳的老家地址，他卻答不出來。

警方斥責吳「說話不老實」，吳才乖乖坦承喝了一點酒，正要騎機車前往城隍廟看陣頭表演，半途遇到員警只好說謊；警方當場對吳施以酒測，酒測值達每公升0.79毫克。

警方查出吳男在10年內已第3度酒駕，警詢後，依公共危險罪嫌送辦外，並依道路交通管理處罰條例第35條第3項移送監理機關裁罰，按前次罰鍰金額9萬元，累計裁罰18萬元，並當場移置保管車輛、吊銷駕駛執照，3年內不得考領。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康