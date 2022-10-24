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影／首件賄選案起訴！彰化村長候選人75歲母要「招待出去玩一天」求支持

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導

五合一選舉彰化縣首件賄選案起訴，大村鄉某賴姓村長候選人的母親為某老人會副會長涉嫌替兒子拉票，對老人會幹部允諾若兒子當選「會招待出去玩一天」，涉嫌期約賄選，彰化地檢署依違反選罷免將75歲的賴母提起公訴。

賴母今年9月8日上午在大村鄉某宮廟舉行某老人會幹部會議時上台致詞，對著老人會幹部們說，「請大家支持我兒子，如果當選，就招待大家出去玩一天」。

根據多名幹部們證述，以往二天一夜的旅遊，老人會會員都各出資2500元，並非免費招待，此次是因賴母兒子參選村長，她才會在會議中尋求支持，說賴某若當選，會免費招待。

檢官認為，賴母向選民行求相當於1萬到2萬元價值的一日遊不正利益，因此依違反選罷免將賴母提起公訴。

彰化地檢署襄閱主任檢察官吳宇軒表示，檢方目前已接獲一百多件賄選檢舉案，其中已有數十件列入偵字和他字案搜證偵辦中，包括涉嫌有現金、禮品等賄選，也呼籲選民勿對選民行求、期約或交付不正利益賄選，否則即使當選，檢方也會向法院提起當選無效之訴。

五合一選舉彰化縣首件賄選案今起訴，彰化地檢署襄閱主任檢察官吳宇軒表示，檢方目前已接獲一百多件賄選檢舉案偵辦中。記者林宛諭／攝影
五合一選舉彰化縣首件賄選案今起訴，彰化地檢署襄閱主任檢察官吳宇軒表示，檢方目前已接獲一百多件賄選檢舉案偵辦中。記者林宛諭／攝影

賄選 兒子 幹部

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