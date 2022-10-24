喊「不是我」仍遭虐死 台三線轎車裹屍案主嫌判16年定讞

司機徐志明誘出有財務糾紛的彭姓男子，再夥同小弟痛毆砍殺致死，最後以棉被裹住棄置轎車後座，徐逃亡21天被逮，一審依傷害致死、攜帶凶器強盜罪等罪判18年徒刑，二審台灣高等法院認為徐沒犯強盜罪而是剝奪他人行動自由罪，改判刑16年，最高法院駁回上訴，全案定讞。

徐志明認為彭男未合理分配詐欺贓款，又以暴力向他追索財物，把他的BMW轎車典當30萬後自行朋分花用，害他出現債務危機，心生怨恨；他2020年11月12日夥同一票小弟將彭押走，帶到新竹縣芎林鄉一處鐵皮屋，逼問彭如何贖回轎車。

彭迴避質問，與徐口角，徐和小弟拿電擊棒電擊彭的身體、大腿，徐再毆打彭，並用手槍槍托敲擊彭的頭部，還用水果刀刺彭的左臀、右小腿、右腳踝。另名小弟拿椅板凳敲擊彭的背部，彭受重傷且傷口大量出血，倒地痛苦呻吟。

徐擔心彭的哀嚎聲會吵到外人，聯繫小弟開車到鐵皮屋前接應，彭躺在鐵皮屋前的地面呼喊「相信我，真的不是我」、「我沒有做，我沒有對不起你」。徐指示小弟到彭家搜刮，因找不到財物，搬走彭的音響、喇叭。

徐開著彭的BMW轎車行經橫山鄉台三線，轉身要查看彭還有沒有氣息時，車輛卻失控撞上分隔島，一夥人棄車逃逸，彭則被用棉被裹著留在轎車後座。警方翌日上午接獲民眾報案，前往現場處理車禍，才發現彭的遺體。

警方先逮捕5名小弟，潛逃芎林住家的徐志明21天後遭逮。新竹地院一審認為徐等人不尊重他人身體、生命，惡性重大，加上一票人僅個別承認單一犯行，判徐18年徒刑。