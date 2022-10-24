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男子亂撿皮夾拿錢還辯「朋友的」 法官認定幽靈抗辯不採信

聯合報／ 記者黃宣翰／台南即時報導

24歲蔡姓男子被控侵占楊女的皮夾，取出現金2千元，將皮夾丟棄。蔡在法庭上辯稱監視器錄影畫面中錄到他手拿的皮夾，是他友人所有，但無法提供友人真實身分或聯絡方式。法官認為蔡辯解無從檢驗，明顯是「幽靈抗辯」，依觸犯侵占遺失物罪，判他6千元，案可上訴。

判決說，蔡於今年7月9日9點23分，在台南市居處停車場，見楊姓女被害人的棕色皮夾，遺忘在她機車前置物籃內，蔡將棕色皮夾侵占入己，步行至永康區某大樓1樓飲水機處，取出皮夾內現金2千元後，將皮夾內有郵局及銀行提款卡、身分證丟棄。楊女覺皮夾不見報警處理，警方調閱監視器錄影畫面，查出蔡涉案。

蔡供稱，他沒有拿走楊女皮夾，飲水機處監視器拍到他拿的皮夾，是他朋友的，但他不知道朋友的名字，也不知道如何跟他聯絡。

法官認為，蔡雖辯稱監視器錄影畫面手拿皮夾，是他友人所有，但無法提供友人真實身分或聯絡方式，辯解真實性如何，即屬無從檢驗，蔡所辯顯係「幽靈抗辯」，不足採信。

法官解釋，所謂「幽靈抗辯」為被告於案發後，或因不願據實陳述實際行為人，或有其他顧慮，將犯行都推卸給已故某人，甚或是任意捏造而實際上不存在的人，以資卸責。但法院無從讓被告與已故或不存在的人對質，辯解真實性如何，即屬無從檢驗，而難以逕信。法官並考量蔡犯罪手段等一切情狀，判處罰金6千元，如易服勞役，以1千元折算一天。

24歲蔡姓男子涉嫌將楊姓女被害人皮夾侵占入己後取出現金2千元，將皮夾丟棄。楊發覺皮夾不見，報警法辦。台南地院法官依觸犯侵占遺失物罪，判處罰金6千元。圖／本報資料照片
24歲蔡姓男子涉嫌將楊姓女被害人皮夾侵占入己後取出現金2千元，將皮夾丟棄。楊發覺皮夾不見，報警法辦。台南地院法官依觸犯侵占遺失物罪，判處罰金6千元。圖／本報資料照片

監視器 幽靈 侵占

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