男子亂撿皮夾拿錢還辯「朋友的」 法官認定幽靈抗辯不採信

24歲蔡姓男子被控侵占楊女的皮夾，取出現金2千元，將皮夾丟棄。蔡在法庭上辯稱監視器錄影畫面中錄到他手拿的皮夾，是他友人所有，但無法提供友人真實身分或聯絡方式。法官認為蔡辯解無從檢驗，明顯是「幽靈抗辯」，依觸犯侵占遺失物罪，判他6千元，案可上訴。

判決說，蔡於今年7月9日9點23分，在台南市居處停車場，見楊姓女被害人的棕色皮夾，遺忘在她機車前置物籃內，蔡將棕色皮夾侵占入己，步行至永康區某大樓1樓飲水機處，取出皮夾內現金2千元後，將皮夾內有郵局及銀行提款卡、身分證丟棄。楊女覺皮夾不見報警處理，警方調閱監視器錄影畫面，查出蔡涉案。

蔡供稱，他沒有拿走楊女皮夾，飲水機處監視器拍到他拿的皮夾，是他朋友的，但他不知道朋友的名字，也不知道如何跟他聯絡。

法官認為，蔡雖辯稱監視器錄影畫面手拿皮夾，是他友人所有，但無法提供友人真實身分或聯絡方式，辯解真實性如何，即屬無從檢驗，蔡所辯顯係「幽靈抗辯」，不足採信。