34名死刑犯聲請大法官審查「法官迴避」規定 10點直播

34名死刑犯聲請大法官解釋刑事訴訟法第17條第8款「法官曾參與前審之裁判」的法官迴避規定爭議，法務部因死囚聲請釋憲，以此理由暫緩執行死刑。憲法法庭今併入被控貪汙的前唐榮鐵工廠公司營建部經理劉政哲聲請案開說明會，上午10點直播。

連同劉政哲案，憲法法庭共併案審理46案，類型大致上分為三類，包括審理非常上訴案的法官曾參與前案審理、連身條款、撤銷發回的承審法官已審判過。曾被控殺警的鄭性澤，早在2015年時便由律師羅秉成（現行政院政務委員兼發言人）聲請釋憲，理由是二審法官於經上級審發回更審後，再參與審判；不過當時大法官未受理，鄭2017年11月已無罪確定。

今日代表由聲請的劉政哲、黃春棋、曾盛浩的訴訟代理人出席，陳述意見。出具意見的專家學者除教授林鈺雄外，教授何賴傑、李榮耕與劉芳伶，以及司法院刑事廳、最高法院也派員出席。

黃春棋與陳憶隆被控1995年9月1日與徐自強、黃銘泉共謀擄走黃春樹，殺害後向家屬勒贖7000萬元，在汐止山區挖洞棄屍；警方先後逮捕黃春棋、陳憶隆，兩人都咬出共犯黃銘泉、徐自強。黃銘泉潛逃泰國，後來身亡，徐自強案發9個月後投案，堅稱自己清白。黃春棋、陳憶隆、徐自強2000年4月27日被判死刑定讞。徐自強的律師團聲請釋憲，大法官作出影響國內刑事訴訟制度的釋字582號解釋，指共同被告自白不能當成有罪認定的唯一證據，徐因高院更9審判決無罪，最高法院也維持無罪判決。

因徐自強的爭議，連帶讓黃春棋、陳憶隆成為國內判決確定最久、卻未執行的死刑犯。

1996年1月，失蹤7天的張姓女子（20歲）被發現全裸陳屍於花蓮縣壽豐鄉鹽寮村嶺頂段駁坎雜林，頸部有勒痕，檢警研判遭姦殺棄屍，直到2001年台北監獄受刑人秦啟貴供出和曾盛浩作案，案情才有進展。

起訴書指出，曾盛浩當年以4.5萬元向秦啟貴買毒，貨款由張女轉交，因後來未交貨，曾盛浩懷疑張女侵吞後避不見面，同年1月22日深夜將張女誘騙到花蓮市住處拘禁，曾性侵張女後殺害，由秦協助棄屍。一審判曾盛浩無罪，但花蓮高分院改判有罪，直至後來的更三審都認定曾犯案，他遭判20年徒刑定讞。

今天的「主案」，是大法官2017年受理劉政哲被控貪汙案的聲請，劉因檢察總長提非常上訴遭最高法院駁回，他認為最高法院參與判決的合議庭法官黃正興、孫增同曾參與第二審審判、卻未依刑事訴訟法規定迴避，侵害憲法保障的訴訟權及平等權。

憲法法庭今討論爭點包括，一、曾於特定案件刑事通常程序參與裁判之法官，後於該案非常上訴程序，復參與裁判，而未迴避，是否違憲？理由為何？

二、曾於特定案件刑事第二審程序參與裁判之法官，後於該案經第三審撤銷發回之更審程序中，復參與第二審之更審裁判，而未迴避，是否違憲？最高法院29年上字第3276號刑事判例是否違憲？理由為何？

三、曾於特定案件參與最高法院刑事第三審裁判之法官，於該案件發回更審後，又上訴至最高法院時，復參與第三審裁判，而未迴避，是否違憲？如均由被告上訴，情形是否不同？民國80年版本之最高法院第二次發回更審以後民刑事上訴案件分案實施要點第2點規定是否違憲？理由為何？

四、刑事訴訟法第17條第8款規定「法官於該管案件有下列情形之一者，應自行迴避，不得執行職務：……八、法官曾參與前審之裁判者。」該條所定「前審」之範圍是否應包括上述三種情形之全部或其一？司法院釋字第178號解釋是否應予補充？