發票給別人對獎…中千萬獎金被領走 男怒告上法院

統一發票對獎示意圖，非新聞當事人。本報資料照片 雲林一名王姓男子去年在苗栗一間超商消費，並照習慣將發票交由弟媳對獎，沒想到竟中了特別獎1000萬元，事後曾在LINE上協調所獲獎金一人一半，但只收到匯款200萬元，讓王男憤而提告，經雲林地方法院審理，確認發票是王男購物所得，何女須再還給王男198萬元，全案可上訴。

判決書指出，王男去年11至12月在超商買了2瓶罐裝飲料，並按習慣將發票放在家中，統一由弟媳何女整理，何女發現發票中了特別獎，兌獎後實際取得796萬，且認定手上發票來源眾多，無法證明發票是王男的，所以沒有把獎金分給王男。

事後，王男發現自己的發票竟中了特別獎，便在LINE上的家族群組召開會議，希望討回中獎獎金，期間曾同意將獎金平分，但王男兄長只匯款還回200萬元，王男也反悔不願意再平分獎金，怒告上法庭，希望討回剩餘的596萬元。

王男向法院提出證據，拿出ETC通行紀錄及GOOGLE MAP時間軸軌跡，證實那張中獎發票確實是他購物所得，且王男強調，她只是把發票拿給何女對獎，並沒有把發票送給何女。

因王男證據充足，且何女無法提出受贈證明，法院依雙方曾協調的「一人一半」協議，認定該協議已有和解效力，應該要受合意拘束，判王男應獲得796萬元的一半，已得200萬元，所以何女要再還給王男198萬元。