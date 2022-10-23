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男控告發票交弟媳中千萬只拿到200萬 法院判對分

中央社／ 雲林縣23日電

王姓男子提告主張消費發票中獎1000萬元，但何姓弟媳拿去兌獎後只匯款200萬元。雲林地院依雙方在家族會議達成獎金稅後對分的協議，判何女應再返還198萬元給王男。可上訴。

王姓男子向法官陳述，他去年底到苗栗縣某超商購買冷飲，後來開車返回雲林縣老家時將此發票留在家中；今年2月年，弟媳何姓女子在家中對發票，發現這張發票中特別獎新台幣1000萬元。

王男指出，何女明知中獎發票為他所有，卻辯稱他將發票送給她，還前往兌獎，稅後取得796萬元；事後他委請律師以存證信函向何女催討獎金，何女僅匯款200萬元，不願返還其餘的596萬元，因此依民法不當得利等相關規定，對何女提告，要求返還596萬元。

何女表示，平時娘家人、女兒及公司朋友都會將發票送給她，由她對獎。這張發票中獎時，王男未表示「這是我的發票」及「這是我請妳對獎的發票」。她丈夫為了家庭和諧，在未經她同意下，匯款200萬元給王男。

何女指出，王男雖提供相關證據有到過休息站，但不能證明發票是他的；就算是，王男也已將發票送她，無權要求她返還獎金。

法官審理時，依據王男所提供行車紀錄與中獎發票開出的時間、地點相符，且王男與胞弟、弟媳等人對於發票中大獎曾在家召開家族會議，達成獎金完稅後對分的決議，並錄影存證。

法官認為，雙方對於中獎發票的獎金已達成稅後一人一半的決議，發票中獎稅後獎金為796萬元，一半為398萬元，由於王男已拿到200萬元，何女應再給付王男198萬元。全案可上訴。

對發票 雲林 超商

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