通膨壓力難阻遏 毛小孩遭殃紛被棄養

萬物齊漲，竟讓民眾不得不放棄養寵物！新冠疫情、氣候變遷，加上地緣政治衝突，導致全球糧食價格高漲，連寵物飼料也跟著漲，飼主的生活成本遽增，紛紛棄養家中寵物。動物保護組織成員也說，高昂的飼料成本已成為推動動物福利的一大難題。

養寵物成本高漲

《CNN》報導，在澳洲墨爾本經營寵物收容所的塔薇斯基表示，「在養寵物跟養小孩之間二選一，聽起來很令人悲傷，但對某些人而言，這就是他們現實生活遇到的狀況」。

俄烏戰爭導致國際糧價與能源價格高漲、新冠疫情推升購物需求，世界各國都出現難以想像的通膨，尤其食物價格更是水漲船高，其中也包括寵物的罐頭與飼料。

塔薇斯基指出，最近有位飼主就到收容所表示，再也無法負擔寵物獒犬的費用，不得不做出棄養的決定，估計該獒犬每個月都要花掉逾1百美元。她說，目前收容所的動物已經增加到5百隻，高昂的飼料成本造成收容所沉重的負擔。

「我真的盡力了！」

坎培拉寵物救援組織於新冠疫情爆時，就開始援助民眾寵物飼料或其他必備用品，盼幫助飼主度過疫情的難關。但該組織創辦人朵爾蘭表示，目前仍有許多飼主在尋求幫助，但有些在疫情中失業的飼主，到救援組織邊哭邊說，「我真的盡力了，但我真的養不起貓咪了。」

動物保護組織成員理妮格更指出，「不僅寵物棄養的比率增加，領養的人數也連年下滑」，這造成了收容所愈來愈龐大的壓力，向政府尋求支援時，卻只是得到消極的回應，如果連收容所都撐不下去的話，將有數以千百計貓狗淪落街頭流浪，「此事關乎國家的動物福利，」理妮格歎道。

同時，《PetFoodIndustry》報導，各國都出現通貨膨脹的狀況，用到大量肉類與穀物的寵物飼料，價格也水漲船高，如此類商品於美國的價格飛漲10%、歐盟上升了8.8%，也導致養不起寵物成為各國動物保護組織傷透腦筋的問題。

【更多精采內容，詳見 】