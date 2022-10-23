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蟹行下交流道險撞車罰1萬8 女駕駛求情身體不適被駁回

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導

陳姓女子開車行駛中山高速公路，從外側車道一路往右變換車道、跨越槽化線駛入交流道，收到「危險駕駛」1萬8000元罰單。擔任職業外送員的陳女說，因身體不適、不熟路況違規，已知錯，受罰恐失去生計，訴請撤銷罰單。基隆地院審結，指陳女違規屬實，裁罰無誤，駁回告訴。全案可上訴。

判決指出，陳女去年8月5日上午駕車行經中山高北向五股交流道出口路段，從外側車道變換到輔助車道，再跨越槽化線進入減速車道，過程未使用方向燈，跨越槽化線後才險些與減速車道車輛發生碰撞，國道警察舉發違規。

公路總局台北市區監理所依道路交通管理處罰條例，認定陳女有「以危險方式在道路上駕駛汽車」違規行為，裁罰1萬8000元，並應參加道路交通安全講習。

陳女不服處分並提起行政訴訟，主張開車到桃園與未成年子女會面，回程行經五股交流道，突感身體不適、眼前模糊，為免發生車禍釀成憾事，才變換車道離開國道。因事發突然且不熟路況，一時緊張，來不及使用方向燈就變換車道，深感抱歉。

陳女表示，她是全職外送員，如原處分成立，將喪失唯一經濟來源。她與前夫離婚後，子女與前夫同住，如原處分成立，前夫必將拒絕她與探視孩子。此外她還有債務，也要賺生活費，希望撤銷原處分，從輕裁罰，讓她能維持生計。

法官指出，觀看警方提供違規影像，可見陳女開車從國道外側車道切入輔助車道、跨越槽化線，再切入減速車道未使用方向燈，且明顯逼迫減速車道的車輛往右偏，使兩車幾近短暫平行同一車道，可能危及其他駕駛人安全，縱非故意，也顯有過失可歸責，舉發、裁罰並無違誤。

法官說，陳女指突然身體不適、視線模糊，有立即駛離國道，但未提出證據，難予採信。況且當時如確有身體不適，更應小心駕駛，而非因心急未使用方向燈，即加速連續變換車道、跨越槽化線，反而更易導致其他用路人車危險，難藉此解免責任。

至於陳女說她是全職外送人員，原處分影響其生計，法官認為，道路交通管理處罰條例規定違章行為，屬違反行政法義務行為，裁決機關本應依法裁決，陳女主張不能做為免罰依據。陳女確有「以危險方式在道路上駕駛汽車」違規行為，陳女訴請撤銷原處分無理由，應予駁回。

陳女駕車在中山高北向五股交流道出口路段，從外側車道一路往右變換到減速車道，過程未使用方向燈，並險與減速車道車輛發生碰撞，收到「危險駕駛」罰單。圖／翻攝自GoogleMap
陳女駕車在中山高北向五股交流道出口路段，從外側車道一路往右變換到減速車道，過程未使用方向燈，並險與減速車道車輛發生碰撞，收到「危險駕駛」罰單。圖／翻攝自GoogleMap

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