保全群組內指名道姓罵人 雖錯寫一字但法官沒讓他逃責
台中市房姓、王姓男子是西屯區某一棟大樓的保全，今年5月間，房不滿王遲到未準時交接，在社區的群組內辱罵5字經，還將王名字一字士寫成土，王認為群組內有17人，告公然侮辱，房否認犯行，辯稱一時情緒激動，不是罵王，不過不被法官採信，判罰3000元。
判決指出，房姓男子（57歲）與王姓男子都是西屯區一間大樓的社區保全，去年5月16日上午10時許，房因不滿王遲到交接，在社區有17人的群組內，先指名王後，傳訊「我○○○的」，以五字經辱罵王，王據此提告公然侮辱。
房男到案辯稱，當天情緒激動，並不是有意要罵王，否認犯罪。
台中地院法官檢視相關LINE對話截圖後發現，雖然房將王的名字其中一字「士」誤寫成「土」，但仍可在群組內確認，辱罵的就是王，構成公然侮辱，判罰3000元，可上訴。
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