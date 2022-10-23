快訊

5層透天宅外牆驚見「巨大象棋盤」 內行曝弦外之音：他帥死了

夜店知名DJ「愛吹倫」涉販毒 警逮捕搜出大麻、搖頭丸

強化腿部、維持心肺功能 專家授延緩老化的居家肌力訓練

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／噪音車擾寧 東勢警與環監單位聯合出擊 開罰4件1萬多元

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

台中市新社區豐埔公路（台21線）是通往「谷關風景特定區」的重要道路，常有噪音改裝車輛行駛，嚴重影響居民安寧，東勢警分局昨天會同環保局、監理站等單位實施「環、警、監」聯合稽查，攔查疑似改裝車輛5輛，噪音檢測並告發使用中機動車輛噪音未符合管制標準4件，由環保局依噪音管制法第26條規定告發，罰鍰金額共1萬200元。

警方為保障當地安寧的居住環境，給遊客優質的旅遊環境，持續規劃各項勤務加強防制作為，也利用機會向駕駛人宣導交通安全觀念宣導，提醒違法使用未符合標準之排氣管，除噪音擾寧，也是跟自身荷包過不去；另呼籲駕駛人切勿無照駕車或在道路上危險駕駛、競速，以確保自身及其他用路人安全。

東勢警分局表示，警方將持續透過編排交通稽查、路檢勤務，針對危險駕車、超速行駛及改裝車輛等違規行為加強稽查取締，並不定時辦理環警監聯合稽查等相關勤務，提高執法強度及頻率，透過交通安全宣導、交通工程改善等多方面努力，期建立用路人良好駕駛習慣，有效減少交通事故發生。

台中市新社區豐埔公路是通往「谷關風景特定區」的重要道路，東勢警分局昨會同環保局、監理站等單位實施「環、警、監」聯合稽查。圖／警方提供
台中市新社區豐埔公路是通往「谷關風景特定區」的重要道路，東勢警分局昨會同環保局、監理站等單位實施「環、警、監」聯合稽查。圖／警方提供
台中市新社區豐埔公路是通往「谷關風景特定區」的重要道路，東勢警分局昨會同環保局、監理站等單位實施「環、警、監」聯合稽查。圖／警方提供
台中市新社區豐埔公路是通往「谷關風景特定區」的重要道路，東勢警分局昨會同環保局、監理站等單位實施「環、警、監」聯合稽查。圖／警方提供
台中市新社區豐埔公路是通往「谷關風景特定區」的重要道路，東勢警分局昨會同環保局、監理站等單位實施「環、警、監」聯合稽查。圖／警方提供
台中市新社區豐埔公路是通往「谷關風景特定區」的重要道路，東勢警分局昨會同環保局、監理站等單位實施「環、警、監」聯合稽查。圖／警方提供

噪音

延伸閱讀

「忍者之王」重機噪音飆破百分貝　騎士3違規狼狽吞5400元罰單

里山生活市集暨社區林業成果展 周六在東勢林業文化園區

英國開始導入噪音科技執法 針對惡意拉轉或改裝排氣管的車輛開罰

綠線捷運高架站體反射噪音吵住宅 中市環保局將辦勘查

相關新聞

基隆警破獲賭場 蒐證畫面中9萬元失蹤 賭客質疑被警暗槓

基隆市警方破獲賭場，帶回20人偵詢過程中，1名賭客稱他的9萬元不在員警查扣的賭資15萬2776元中，質疑被「暗槓」。警方...

國道時速92公里為何收罰單？ 內政部解惑：慢速車不能占用內線道

有民眾日前上網發問「國道限速110，開92，又沒超速為何要罰？」內政部小編解答，駕駛若因「慢速車占用內線道」，仍會以違反...

保全群組內指名道姓罵人 雖錯寫一字但法官沒讓他逃責

台中市房姓、王姓男子是西屯區某一棟大樓的保全，今年5月間，房不滿王遲到未準時交接，在社區的群組內辱罵5字經，還將王名字一...

影／噪音車擾寧 東勢警與環監單位聯合出擊 開罰4件1萬多元

台中市新社區豐埔公路（台21線）是通往「谷關風景特定區」的重要道路，常有噪音改裝車輛行駛，嚴重影響居民安寧，東勢警分局昨...

他攜帶柴刀到練歌場談判 辯稱砍柴用遭法官打臉

李姓男子由友人邀約陪同前往台南市麻豆區一家練歌場包廂與人談判，卻隨身攜帶柴刀。李供稱是要拿去給同事明天要砍柴用；法官認為...

迴避制度諱莫高深 學者盼法院適度放寬門檻

刑事訴訟的迴避制度，多年以來一直諱莫高深的透過條文中所謂「執行職務有偏頗之虞」，作為形式上的操作標準。有學者認為，可能是...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。