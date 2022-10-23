影／噪音車擾寧 東勢警與環監單位聯合出擊 開罰4件1萬多元

台中市新社區豐埔公路（台21線）是通往「谷關風景特定區」的重要道路，常有噪音改裝車輛行駛，嚴重影響居民安寧，東勢警分局昨天會同環保局、監理站等單位實施「環、警、監」聯合稽查，攔查疑似改裝車輛5輛，噪音檢測並告發使用中機動車輛噪音未符合管制標準4件，由環保局依噪音管制法第26條規定告發，罰鍰金額共1萬200元。

警方為保障當地安寧的居住環境，給遊客優質的旅遊環境，持續規劃各項勤務加強防制作為，也利用機會向駕駛人宣導交通安全觀念宣導，提醒違法使用未符合標準之排氣管，除噪音擾寧，也是跟自身荷包過不去；另呼籲駕駛人切勿無照駕車或在道路上危險駕駛、競速，以確保自身及其他用路人安全。