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國道時速92公里為何收罰單？ 內政部解惑：慢速車不能占用內線道
有民眾日前上網發問「國道限速110，開92，又沒超速為何要罰？」內政部小編解答，駕駛若因「慢速車占用內線道」，仍會以違反道路交通管理處罰條例，而被開罰。
內政部透過臉書提醒，有關國道行駛規定，內線道為超車道，非超車行為時，請勿占用。完成超車後，應切回第二車道；如要持續行駛超車道，必須要以該路段容許的最高速限行駛；另外，慢速車及大型車應行駛於外側車道，並使用隔壁車道作為超車道。
內政部說，經過國道公路警察局查證，發問的民眾是因違反「道路交通管理處罰條例」第33條1項3款，「小型車未以規定之最高速度行駛內線車道」而收到罰單。
內政部也呼籲，請用路人一起遵守規定，不當超車道上的路隊長，保持國道上的行駛暢通。
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