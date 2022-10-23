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基隆警破獲賭場 蒐證畫面中9萬元失蹤 賭客質疑被警暗槓
基隆市警方破獲賭場，帶回20人偵詢過程中，1名賭客稱他的9萬元不在員警查扣的賭資15萬2776元中，質疑被「暗槓」。警方檢視蒐證畫面，確實在賭場看到那筆錢。事後訪談辦案人員都否認有拿走，並經同意「搜索」也未找到，已報請檢方偵辦，調查9萬元為何不翼而飛。
基隆市警局督察科、警二分局員警，19日凌晨持基隆地方法院核發搜索票，前往中正區調和街查獲職業性天九牌賭場，將余姓主嫌等在場20人帶回偵詢，查扣賭具及賭資共15萬2776元。
偵辦過程中，有名賭客表示遺失9萬元，警方返回賭場查看，並未看到他說的那筆錢。為了還原事實狀況，警方調閱現場執勤人員拍攝到的蒐證畫面，確實看到那筆錢出現在畫面中。
基隆市警察局張樹德指示督察科、警二分局等單位組成專案小組，訪談所有執勤同仁，並經同意搜索，尚未發現同仁涉案事證。
警方說，會秉持不掩飾、不包庇、不護短、毋枉毋縱原則，深入清查有無同仁違反風紀不法情事。辦案當天將涉案人員帶回偵辦後，也曾有民眾進入賭場所在地，已將清查結果報請檢察官指揮偵辦。
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