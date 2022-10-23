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他攜帶柴刀到練歌場談判 辯稱砍柴用遭法官打臉

聯合報／ 記者黃宣翰／台南即時報導

李姓男子由友人邀約陪同前往台南市麻豆區一家練歌場包廂與人談判，卻隨身攜帶柴刀。李供稱是要拿去給同事明天要砍柴用；法官認為如要砍柴無須攜帶前往談判地點，不相信他的供詞，依違反社會秩序維護法，沒有正當理由攜帶具有殺傷力器械，裁罰5000元，案可抗告。

裁定書指出，李於今年8月12日晚上8點多，在台南市麻豆區一家練歌場包廂，攜帶具有殺傷力柴刀1把，經警方查獲後依違反社維法移送台南地院柳營簡易法庭審理。

李供稱，他是要拿去給同事明天要砍柴用。法官認為，如係要砍柴用自無須攜帶前往談判地點，所辯不足採信，李所為違反社會秩序維護法第63條第1項第1款，無正當理由攜帶具有殺傷力器械之行為。

法官認為，李隨身攜帶扣案柴刀，柴刀為金屬製品，質地堅硬，如持柴刀朝人揮舞，足以對人之生命、身體、安全構成威脅，應屬社會秩序維護法第63條第1項第1款所指，具有殺傷力器械無疑。

社會秩序維護法第63條第1項第1款規定，沒有正當理由攜帶具殺傷力器械、化學製劑或其他危險物品者，處3天以下拘留或30000元以下罰鍰。

李姓男子到台南市麻豆區一家練歌場包廂與人談判，卻隨身攜帶柴刀，台南地院法官依違反社會秩序維護法，裁罰5000元。本報資料照片
李姓男子到台南市麻豆區一家練歌場包廂與人談判，卻隨身攜帶柴刀，台南地院法官依違反社會秩序維護法，裁罰5000元。本報資料照片

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