迴避制度諱莫高深 學者盼法院適度放寬門檻

刑事訴訟的迴避制度，多年以來一直諱莫高深的透過條文中所謂「執行職務有偏頗之虞」，作為形式上的操作標準。有學者認為，可能是考慮到法官間的彼此尊重，也可能是真的擔心法官人數不足處理不斷發回更審的案件，法院實務上向來極度限縮迴避的適用機會，弄得像再審、憲法訴訟一樣無比艱難，使迴避制度幾乎無用武之地，近乎名存實亡。

刑事訴訟法第17條第8款規定，法官曾參與前審裁判者，應自行迴避，若不迴避而裁判，就屬判決絕對違法，目的在維持法院公平審判。但何謂「前審」，立法者未加以說明；大法官釋字178號，此條款是在保障被告的審級利益，法官曾參與前審而應迴避的範圍，只限於下級審，因此實務採取審級說，以審級利益是否被侵害為認定標準。

有學者認為，落實法定法官原則，不讓被告及其辯護人以聲請迴避作為訴訟策略，導致承審法官輕易更動，本來是為了確保公平審判，如果因為從嚴認定應否迴避，反而造成迴避制度名存實亡、執行職務有偏頗疑慮的法官，難以被替換、進而出現把不公平當公平、欲追求公平審判卻造成審判不公的詭異結果，如何提升民眾對司法的信賴？

迴避與否的關鍵，不是證明法官果然偏頗，而是合理懷疑「有可能」導致審判不公，如此便不是公平審判原則所要求的「中立第三人」；若能適度放寬迴避制度的適用範圍與門檻，應是中肯的改革方向。

台大法律系教授薛智仁指出，我國現行法關於「足認法官有執行職務偏頗之虞」的法官迴避認定要件有改進空間，不宜將法官與當事人有故舊恩怨當成唯一標準，尤其在「法官曾經參與同一案件」的類型中，宜多加考量法官對案件形成預斷的可能性，由法官對案件是否會產生預斷的危險程度，來判斷是否應該迴避，即便在法官訴訟指揮或證據調查合法時，也不排除有偏頗之虞的情形。