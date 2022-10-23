快訊

白天防較大雨勢 吳德榮：今天冷空氣南下 濕涼微冷

聽新聞
test
0:00 / 0:00

迴避制度諱莫高深 學者盼法院適度放寬門檻

聯合報／ 記者張宏業／台北即時報導

刑事訴訟的迴避制度，多年以來一直諱莫高深的透過條文中所謂「執行職務有偏頗之虞」，作為形式上的操作標準。有學者認為，可能是考慮到法官間的彼此尊重，也可能是真的擔心法官人數不足處理不斷發回更審的案件，法院實務上向來極度限縮迴避的適用機會，弄得像再審、憲法訴訟一樣無比艱難，使迴避制度幾乎無用武之地，近乎名存實亡。

刑事訴訟法第17條第8款規定，法官曾參與前審裁判者，應自行迴避，若不迴避而裁判，就屬判決絕對違法，目的在維持法院公平審判。但何謂「前審」，立法者未加以說明；大法官釋字178號，此條款是在保障被告的審級利益，法官曾參與前審而應迴避的範圍，只限於下級審，因此實務採取審級說，以審級利益是否被侵害為認定標準。

有學者認為，落實法定法官原則，不讓被告及其辯護人以聲請迴避作為訴訟策略，導致承審法官輕易更動，本來是為了確保公平審判，如果因為從嚴認定應否迴避，反而造成迴避制度名存實亡、執行職務有偏頗疑慮的法官，難以被替換、進而出現把不公平當公平、欲追求公平審判卻造成審判不公的詭異結果，如何提升民眾對司法的信賴？

迴避與否的關鍵，不是證明法官果然偏頗，而是合理懷疑「有可能」導致審判不公，如此便不是公平審判原則所要求的「中立第三人」；若能適度放寬迴避制度的適用範圍與門檻，應是中肯的改革方向。

台大法律系教授薛智仁指出，我國現行法關於「足認法官有執行職務偏頗之虞」的法官迴避認定要件有改進空間，不宜將法官與當事人有故舊恩怨當成唯一標準，尤其在「法官曾經參與同一案件」的類型中，宜多加考量法官對案件形成預斷的可能性，由法官對案件是否會產生預斷的危險程度，來判斷是否應該迴避，即便在法官訴訟指揮或證據調查合法時，也不排除有偏頗之虞的情形。

全國律師聯合會、台灣人權促進會昨天辦理「公平法院及法官迴避研討會」，針對「我國現行法官迴避制度之判準」與「交付審判的法官迴避難題」等議題發表意見。

公平審判原則是現代法治國司法程序的基石。圖／報系資料照
公平審判原則是現代法治國司法程序的基石。圖／報系資料照

刑事訴訟 裁判 台灣人

延伸閱讀

越南移工酒後齟齬 買水果刀猛刺同鄉判5年

小姐醉醒醫院 酒客一句「驗出2人精液」驚覺遭輪流硬上

恐怖！台中惡徒入侵大學 刀抵女大生脖拖進廁所想硬上

最狂作弊！法律系學生原子筆刻滿《刑事訴訟法》教授珍藏10年

相關新聞

追求公平法院 我法官迴避有不足

七法股份有限公司昨下午舉辦公平法院及法官迴避研討會，以公平法院的合理圖像、足認法官有偏頗之虞的實質判準、裁定與審理交付審...

民眾聲請法官迴避 鮮少會被裁准

公平法院及法官迴避研討會第二場以「足認法官執行職務有偏頗之虞的實質判準」為主題，多數學者認為現行實務法官迴避運作過於保守...

扯下氧氣罩 女踹病母致死 1審判4年半

高雄陳姓女子今年春節前回娘家過年，酒後與母親發生爭執，竟不管母親因病須戴氧氣罩呼吸，扯下母親的氧氣罩，趁母親倒地後，又踹...

迴避制度諱莫高深 學者盼法院適度放寬門檻

刑事訴訟的迴避制度，多年以來一直諱莫高深的透過條文中所謂「執行職務有偏頗之虞」，作為形式上的操作標準。有學者認為，可能是...

私井盜抽溫泉水5千噸 關子嶺業者判4月追徵4萬多元

台南關子嶺溫泉區張姓業者2016年4月至12月期間私鑿地下井，以馬達擅行抽取地下溫泉水計1734.5噸，隔年1月至201...

情侶列印假住宿券得手6萬 各判2年、1年9月

高雄余姓女子見洪姓女子在網路徵求宜蘭知名飯店住宿券，便下載圖檔列印偽造後販賣8張，得手6萬元。高雄地院依偽造有價證券罪判...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。