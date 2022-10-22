私井盜抽溫泉水5千噸 關子嶺業者判4月追徵4萬多元

台南關子嶺溫泉區張姓業者2016年4月至12月期間私鑿地下井，以馬達擅行抽取地下溫泉水計1734.5噸，隔年1月至2018年6月間盜抽溫泉水計3286噸，經市府私井會勘後告發，法官認他擅行取水因而損害他人權益罪處4月，另追徵未扣案犯罪所得溫泉水約5020.5公噸、計約4萬7千多元。

案經民眾檢舉，市府觀光旅遊局現場會勘，其中一井內部發現抽汲設施馬達1具及不銹鋼取水鋼管1支，且有電源線連接至電箱，經啟動電源測試，馬達可運作，且有溫泉水經取水管由井底抽取溫泉水至地表旅社的溫泉儲槽附近而查獲。經採取井水樣送驗，證實為溫泉井，經觀旅局告發，由台南市調查處報告台南地檢署偵查起訴。

台南地院審理時，張坦承，未取得主管機關核准建造抽汲地下水的建造物，2016年4月至12月間，以馬達擅行抽取地下溫泉水總計約1734.5噸；又2017年1月至2018年6月期間，以馬達抽取溫泉水，每日平均抽約1至2小時，因而損害其他溫泉業者營運權益。

台南地院依該旅社營運報表及水利署公布溫泉取用量估算報告做換算，估算該旅社自2016年4月至2018年6月間合計總客房數為1萬1913間，11913×0.5噸＝5956.5噸。另該旅社於該期間與觀旅局訂立「台南市溫泉取供事業溫泉水供給契約」合法取得的溫泉水量為936噸，再以總用量5956.5噸-合法取用量936噸＝5020.5噸，估算該旅社違法以馬達抽取溫泉水水量為5020.5噸。

觀旅局指出，關子嶺溫泉珍貴且泉脈復育工作不易，如遭人恣意取用，恐造成溫泉水資源縮減，將嚴重影響關子嶺溫泉區的發展，建請適度量刑。同時，張男沒有申請彈性調配供給量，因此免支付溫泉計量費每噸9.5元換算，5020.5噸×9.5元＝4萬7694元。