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台東離譜警員延宕公文長達418天 懲戒法院判休職6個月

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導

台東警分局1名王姓警員2020年因延宕處理車禍事故公文被予以記一大過行政懲處後，警局今年5月間展開擴大清查，發現王警受理民眾報案未依規定程序辦理共14件，其中延宕最長天數達418天，被依公務員懲戒法移送懲戒法院，判處王休職半年，全案可上訴。

判決書指出，王警2020年於利嘉派出所任職期間，於同年9月28日受理車禍案件，該案未依規定陳報分局辦理刑事案件移送程序，經分局獲知啟動查處，並於去年3月調派寶桑派出所，分局召開考績委員會決議將王警記一大過懲處。

台東警分局今年5月19日針對王警受理公文展開擴大清查，赫然發現王警從去年3月17日至今年3月22日止，有受理民眾報未依規定程序辦理達14件，包括妨害自由、妨害名譽、過失傷害、詐欺、毀損、侵入民宅、竊盜及搶奪等案件，公文延宕逾期天數最長達418天。

分局調查王警受理民眾報案公文中，最離譜的是去年11月24日受理1件搶奪案，竟未依重大刑通報偵防中心，且未填報刑案紀錄表，核屬匿報。分局今年7月15日召開考績委員會議，認為王警去年雖核予記大過處分，但仍未改善，決議依公務員懲戒法移付懲戒法院。

懲戒法院審理時，王警辯稱因自己對受理案件流程不熟悉，所以受理案件後，才會放在抽屜，最後忘記依規定陳報上去。

懲戒法院指出按台東縣警察局「公文時效管制及稽催查考作業要點」第2點第3項第1款略以，刑事案件自查獲或受理民眾刑事告訴、告發等案件，辦理日為30日；如需移請偵查隊（大隊）續辦移送之單位，其辦理日數以二分之一計算。未料王警均未依規定程序辦理。

懲戒法院認為王警違失情節重大，事證明確，嚴重損害政府信譽及影響人民權益，且影響後續司法偵辦，為維護公務紀律，有懲戒必要，判處王休職6個月，全案可上訴。

台東警分局1名王姓警員受理民眾報案未依規定程序辦理共14件，其中延宕最長天數達418天，被依公務員懲戒法移送懲戒法院，判處王休職半年，全案可上訴。記者尤聰光／攝影
台東警分局1名王姓警員受理民眾報案未依規定程序辦理共14件，其中延宕最長天數達418天，被依公務員懲戒法移送懲戒法院，判處王休職半年，全案可上訴。記者尤聰光／攝影

台東 公務員 車禍

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