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今年1至7月機車事故死亡破千人 立院法制局建議增路考

聯合報／ 記者林縉明／台北即時報導

交通部道安委員會統計，截至今年7月底交通事故總計發生20萬9616件，造成1735人死亡、27萬8171人受傷，其中機車死亡人數高達1124人，較去年同期增加108人，機車考照制度檢討聲浪再起。立法院法制局建議，機車考照比較汽車考照增加道路駕駛考驗，提升民眾對實際用路情境的能力，降低交通事故發生。

機車是國人常用的交通工具，交通部公路總局統計，截至去年全國共計1426萬輛重輕型機車，相較於30年前的617萬輛，成長超越2倍以上；即便政府提出限制路權手段，例如禁止機車行駛內側車道、兩段式左轉等，希望達到車種分流，降低交通事故，但近年機車交通死亡人數仍居高不下。

有鑑於機車死傷人數不斷增加，機車考照制度掀起改革聲浪，希望比照汽車考照方式增加路考。根據道安會統計，2019年4月至今年8月，參加機車駕訓人數已達4萬3536人，違規件數28467件，違規率僅6.5%，相較於未駕訓者的違規率17.1%，降低許多。

立法院法制局指出，多數年輕人以自學方式取得機車駕照，但面對實際複雜交通環境時又欠缺足夠安全駕駛知識、能力及經驗，有鑑於2017年5月1日起，小型車考照增加道路考驗，讓初學者加強學習相關駕駛知能及實際上路後臨場應變，建議機車考照增加道路駕駛考驗項目。

立法院法制局也建議，台灣城鄉間道路面積及寬度不盡相同，且多處劃設標線禁行機車，造成用路權爭議，建議現行道路規劃對機車限制，隨著外在環境滾動檢討，依道路面積與實際需求，因地制宜規劃辦理，以保障人民用路權。

有鑑於機車釀成交通事故導致傷亡事件頻傳，立法院法制局建議，機車考照研擬增加路考項目。機車考照示意圖。本報資料照片
有鑑於機車釀成交通事故導致傷亡事件頻傳，立法院法制局建議，機車考照研擬增加路考項目。機車考照示意圖。本報資料照片

立法院 路權

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