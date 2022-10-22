免羈押要赴高雄上繳38萬元？台中婦抱現金警及時阻詐

台中50歲婦人接獲自稱詐騙電話，誤以為涉及洗錢重罪，還聽信假檢察官指示，為了免除羈押，至銀行領出38萬元，準備奔赴高雄地檢署繳交，後越想越不對，急忙跑到台中市警局烏日警分局龍津派出所求助，經本證才知是遇到詐騙集團老招「假檢警」，才放下心中困惑，並感謝員警的解說，保住她的血汗錢。

婦人表示，她接獲自稱健保局人員來電表示，她數月前在高雄某醫院有不正常就醫紀錄，涉及冒領醫療補助情形，致健保卡遭鎖卡，須報警處理。她還在納悶自己從未到過高雄看診時，電話已轉接給高雄鼓山分局陳警官。

婦人指出，對方告知她涉及洗錢重罪，要免除免羈押，趕快加入張檢察官的通訊軟體好友。張檢察官教她提領38萬元，到高雄地檢署調查繳交，她到銀行領錢後，驚覺事有蹊蹺，急忙向警方求助。

龍津派出所警員顏熙哲說，他日前擔服值班勤務時，見一名婦人神情慌張走進派出所，立即上前關心是否需要協助，聽完婦人敘述後，即耐心安撫並解釋這是詐騙集團的慣用手法「假檢警」。此類詐騙模式為假冒健保局等單位，以冒領健保補助等，再由假檢警出面，聲稱被害人涉嫌刑案必須監管帳戶，婦人經員警說明後，才放下心中困惑，感謝警方保住她的血汗錢。