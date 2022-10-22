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台東女子偷1包香菸 竊盜罪判罰3千元

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導

台東一名王姓女子僅因想抽菸，見一輛機車置物箱有1包香菸，竟徒手竊取得手離去，被害車主發現香菸不見報警處理。案經檢察官起訴，台東地方法院審結依竊盜罪判處罰金3千元。

判決書指出，王女於去年8月某日上午，在市區一處場所準備騎車離去時，發現一旁停放機車置物箱留有1包香菸，未經車主同意，竟直接拿走香菸後離開現場，被害車主發現香菸不見氣得報警。

警方受理後，透過監視器畫面，循線找到50歲王女，王於警詢時坦承不諱，辯稱因想抽菸，且當下身上沒錢，就直接拿走了。經訊問後依竊盜罪嫌移送地檢署偵辦。

事後被害車主雖不願提告，但王女所犯是竊盜罪，屬公訴罪，檢察官依法偵結起訴。法官審理時，調查發現王女曾因2次竊盜案件，經檢察官為緩起訴處分確定。

法官認為王女不思以正當方法賺取生活所需，竟任意竊取財物，造成他人財產權損害，法治觀念實屬淡薄，處罰金3千元，如易服勞役，以新台幣1千元折算1日。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

台東一名王姓女子僅因想抽菸，見一輛機車置物箱有1包香菸，竟徒手竊取得手離去，被害車主發現香菸不見報警處理。案經檢察官起訴，台東地方法院審結依竊盜罪判處罰金3千元。本報資料照片
台東一名王姓女子僅因想抽菸，見一輛機車置物箱有1包香菸，竟徒手竊取得手離去，被害車主發現香菸不見報警處理。案經檢察官起訴，台東地方法院審結依竊盜罪判處罰金3千元。本報資料照片

竊盜 車主 檢察官

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