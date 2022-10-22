峮峮這次不應援職棒 分飾多角拍影片跨界聲援國民法官

中信兄弟啦啦隊員峮峮（本名吳函峮）這次不應援職棒，而在球場替國民法官應援、拍宣導短片，她一人分飾多角擔任投手、打擊及啦啦隊員，象徵國民法官制度希望將不同的視野及生活經驗帶入法庭，讓司法判決更全面、多元。

國民法官制度明年1月1日起正式施行，司法院公布最新的宣導影片，邀請形象陽光的啦啦隊隊員峮峮來應援司法。峮峮在影片中先問及「你滿23歲了嗎」，意指年滿23歲的國民明年起皆有機會擔任國民法官。

峮峮接著表示，台灣的司法需要民眾的參與，用大眾的視野與生活經驗，讓司法判決更全面、更多元，邀請民眾加入國民法官，一起應援司法。