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峮峮這次不應援職棒 分飾多角拍影片跨界聲援國民法官
中信兄弟啦啦隊員峮峮（本名吳函峮）這次不應援職棒，而在球場替國民法官應援、拍宣導短片，她一人分飾多角擔任投手、打擊及啦啦隊員，象徵國民法官制度希望將不同的視野及生活經驗帶入法庭，讓司法判決更全面、多元。
國民法官制度明年1月1日起正式施行，司法院公布最新的宣導影片，邀請形象陽光的啦啦隊隊員峮峮來應援司法。峮峮在影片中先問及「你滿23歲了嗎」，意指年滿23歲的國民明年起皆有機會擔任國民法官。
峮峮接著表示，台灣的司法需要民眾的參與，用大眾的視野與生活經驗，讓司法判決更全面、更多元，邀請民眾加入國民法官，一起應援司法。
司法院指出，為了宣導國民法官制度，除了峮峮外，也邀請導演吳念真代言拍攝多部宣導影片，就算不懂法律的民眾也不必擔心，仍能勝任國民法官，擔任國民法官是國民義務，不僅能向公司請公假，還可以領酬勞，個人資料也都會保密，不會影響生活。峮峮影片連結： https://reurl.cc/KQm6xR
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