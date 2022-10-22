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峮峮這次不應援職棒 分飾多角拍影片跨界聲援國民法官

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

中信兄弟啦啦隊員峮峮（本名吳函峮）這次不應援職棒，而在球場替國民法官應援、拍宣導短片，她一人分飾多角擔任投手、打擊及啦啦隊員，象徵國民法官制度希望將不同的視野及生活經驗帶入法庭，讓司法判決更全面、多元。

國民法官制度明年1月1日起正式施行，司法院公布最新的宣導影片，邀請形象陽光的啦啦隊隊員峮峮來應援司法。峮峮在影片中先問及「你滿23歲了嗎」，意指年滿23歲的國民明年起皆有機會擔任國民法官。

峮峮接著表示，台灣的司法需要民眾的參與，用大眾的視野與生活經驗，讓司法判決更全面、更多元，邀請民眾加入國民法官，一起應援司法。

司法院指出，為了宣導國民法官制度，除了峮峮外，也邀請導演吳念真代言拍攝多部宣導影片，就算不懂法律的民眾也不必擔心，仍能勝任國民法官，擔任國民法官是國民義務，不僅能向公司請公假，還可以領酬勞，個人資料也都會保密，不會影響生活。峮峮影片連結： https://reurl.cc/KQm6xR

峮峮。圖／聯合報系資料照片
峮峮。圖／聯合報系資料照片
峮峮。圖／聯合報系資料照片
峮峮。圖／聯合報系資料照片
峮峮宣傳國民法官制度。圖／司法院提供
峮峮宣傳國民法官制度。圖／司法院提供
峮峮宣傳國民法官制度。圖／司法院提供
峮峮宣傳國民法官制度。圖／司法院提供

司法院 國民法官 吳念真

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