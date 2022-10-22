新竹熊貓外送員愛上女店員 天天盯哨、傳訊下場慘了

新竹「熊貓外送員」賴姓男子因時常外送，喜歡上1名在食堂擔任店員的女子，頻頻盯哨、守候超過10次，還頻繁送禮、寄信、傳訊等，女子已有男友不堪其擾且心生畏懼報警。新竹地院依違反跟蹤騷擾防治法，處賴男2個月有期徒刑，為新竹首例跟騷法判決確定案件。

跟蹤騷擾防制法今年6月上路，明定跟蹤騷擾8大類行為，為「監視觀察、尾隨接近、歧視貶抑、通訊騷擾、不當追求、寄送物品、妨害名譽、冒用個資」，且有持續或反覆違反特定人意願且與性或性別有關，使當事人心生畏懼就可能觸法；觸法的行為人最重可處1年刑期、違反保護令最重3年、攜帶危險物品加重關5年。

判決指出，賴姓男子為FOODPANDA外送員，去年結識在新竹縣某食堂擔任店員的女子（化名「小晴」），賴男對小晴心生愛慕，陸續以盯梢、守候方式接近女方工作地點，還頻繁送禮、寄信，甚至透過臉書、Twitter、LINE、FOODPANDA訂餐系統等投稿或傳送干擾訊息給她。

小晴多次拒絕賴姓男子且不讀不回他的訊息，並表明自己已有男友，由於當時跟蹤騷擾防制法尚未施行，賴姓男子行徑還不構成犯罪。賴姓男子變本加厲，在6月6日到6月10日間一天2度騎車到小晴工作的食堂對面「盯哨」，每次時間半小時到1小時。