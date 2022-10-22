快訊

桌球／逆轉法國19歲小將 林昀儒WTT澳門冠軍賽挺進4強

華郵：FBI搜索川普住宅 發現涉及中國、伊朗高度敏感機密文件

聽新聞
test
0:00 / 0:00

清晨國道嚴重超速飆195公里挨罰2.4萬 他這樣辯解被法官打臉

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

蔡姓男子去年開車行經國道3號福德隧道，他狂飆時速195公里，被測速照相機拍下，警方依法舉發裁罰2萬4000元，他不服提行政訴訟抗罰，台北地方法院判敗訴，可上訴。

蔡男2021年9月13日上午6時許，駕駛自小客車行經國道3號南向18.2公里福德隧道時，被測速儀器測得時速195公里，警方根據儀器採證照片舉發，裁罰2萬4000元，並記違規點數3點。

蔡男不服處分提行政訴訟，質疑警方是否依規定操作測速儀器、懸掛警告標誌，並認為雷射測速儀會因為車輛、水泥牆、金屬門、反光片等障礙物干擾，產生反射或散射的可能，而顯示錯誤訊息。

法院認為蔡男不爭執當時有開車行經國道3號福德隧道，而根據採證照片等證據，確實已放置警告標誌，且雷射測速儀器也經檢定合格，拍攝的照片上也有相關數據，難認儀器有何故障。

北院指出經雷達測速確認蔡男當時時速為195公里，與速限90公里相比，超速105公里，確實已經違規，認為裁罰沒有違誤，駁回蔡男的請求，判蔡敗訴。

國道取締超速示意圖，圖中人物與新聞無關。本報資料照片
國道取締超速示意圖，圖中人物與新聞無關。本報資料照片

測速 國道

延伸閱讀

桃龍潭中興路地下電纜工程延宕 部分路段力拚年底完工

影／陳時中勘災違規超速 蔣萬安：不是很好示範

獨／墜3樓高路橋水泥車司機不治 警查出墜橋關鍵原因

法拉利測性能飆時速257公里 破四川紀錄車主遭吊照

相關新聞

清晨國道嚴重超速飆195公里挨罰2.4萬 他這樣辯解被法官打臉

蔡姓男子去年開車行經國道3號福德隧道，他狂飆時速195公里，被測速照相機拍下，警方依法舉發裁罰2萬4000元，他不服提行...

惡毒保母逼5歲女舔尿吃屎 判10年半她上訴「從輕量刑」

無照保母曾冠羚與丈夫許鈞恩受託照顧5歲大的蘇姓女童，但女童遭虐，不僅被逼喝尿，還被抓腳倒頭旋轉。去年3月女童因口吐白沫被...

新竹熊貓外送員愛上女店員 天天盯哨、傳訊下場慘了

新竹「熊貓外送員」賴姓男子因時常外送，喜歡上1名在食堂擔任店員的女子，頻頻盯哨、守候超過10次，還頻繁送禮、寄信、傳訊等...

捅死男友兼嚇到漏尿 律師：她長期遭家暴 判13年太重

女子李貞如和張姓男友酒後大吵，兩人互毆，她拿刀刺張肚子，張失血過多斃命。李女辯長期遭家暴，犯後也感到很傷心，律師也說她當...

女長期照顧臥病父親 不堪壓力對護士暴怒又動粗遭判刑

高雄陳姓女子無業未婚，長期在醫院照顧臥病在床長達9年的父親，因長期照護壓力龐大無處宣洩；日前因要求擦手紙遭拒，便對護理人...

峮峮這次不應援職棒 分飾多角拍影片跨界聲援國民法官

中信兄弟啦啦隊員峮峮（本名吳函峮）這次不應援職棒，而在球場替國民法官應援、拍宣導短片，她一人分飾多角擔任投手、打擊及啦啦...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。