清晨國道嚴重超速飆195公里挨罰2.4萬 他這樣辯解被法官打臉

蔡姓男子去年開車行經國道3號福德隧道，他狂飆時速195公里，被測速照相機拍下，警方依法舉發裁罰2萬4000元，他不服提行政訴訟抗罰，台北地方法院判敗訴，可上訴。

蔡男2021年9月13日上午6時許，駕駛自小客車行經國道3號南向18.2公里福德隧道時，被測速儀器測得時速195公里，警方根據儀器採證照片舉發，裁罰2萬4000元，並記違規點數3點。

蔡男不服處分提行政訴訟，質疑警方是否依規定操作測速儀器、懸掛警告標誌，並認為雷射測速儀會因為車輛、水泥牆、金屬門、反光片等障礙物干擾，產生反射或散射的可能，而顯示錯誤訊息。

法院認為蔡男不爭執當時有開車行經國道3號福德隧道，而根據採證照片等證據，確實已放置警告標誌，且雷射測速儀器也經檢定合格，拍攝的照片上也有相關數據，難認儀器有何故障。