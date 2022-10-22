快訊

拒檢逃警開5槍 1.8公里攔「同款車」沒彈孔 警追逃車

嘉市議員參選人涉賄遭羈押禁見 樁腳30萬元交保

中央社／ 嘉義市22日電

嘉義市李姓議員參選人涉現金賄選，檢方昨天聲押參選人及2名樁腳獲准；檢方昨天再傳喚另一名樁腳黃姓男子到案，因供述有所保留，今天複訊後，諭令以新台幣30萬元交保。

嘉義市議員參選人李姓男子涉現金賄選，檢方20日傳喚李男等人到案說明，檢方昨天複訊後，李姓參選人及樁腳賴姓男子、郭姓女子依有串證之虞，向嘉義地方法院聲請羈押禁見獲准。

檢方表示，參選人李男的另一名樁腳黃姓男子20日到案，對於收到賄款的選民指認，都會坦承交付現金，因此，同日訊後就請回，不過，陸續有多名選民指認由黃男所交付賄款，黃男昨天晚間到案才又坦承犯行，檢方凌晨複訊後，諭令以30萬元交保。

嘉義地檢署呼籲民眾，若曾接獲參選人李男或間接賄選者的賄款，請盡速與地檢署聯繫，切勿自誤，後悔莫及。

嘉義市議員參選人李男涉嫌以一票現金1000元或2000元為代價，由李男或透過樁腳向選民賄選，檢方20日指揮調查官、警方搜索李男競選總部及住處，並傳喚李男、4名樁腳及多名選民到案說明。

檢方複訊後，李男以及樁腳郭女、賴男依有串證之虞，向嘉義地方法院聲請羈押禁見獲准，其他2名樁腳及多名選民均請回。

樁腳 嘉義 賄選

延伸閱讀

嘉市議員候選人遭法院裁定羈押 妻代理抽籤

高市議員傳賄選 當事人喊冤：抓粉專照片辦案合理嗎？

民眾黨竹市議員候選人爆涉賄選 葉國文發聲明捍衛清白

苗栗檢方查賄選一日兩起 2人遭聲押

相關新聞

惡毒保母逼5歲女舔尿吃屎 判10年半她上訴「從輕量刑」

無照保母曾冠羚與丈夫許鈞恩受託照顧5歲大的蘇姓女童，但女童遭虐，不僅被逼喝尿，還被抓腳倒頭旋轉。去年3月女童因口吐白沫被...

捅死男友兼嚇到漏尿 律師：她長期遭家暴 判13年太重

女子李貞如和張姓男友酒後大吵，兩人互毆，她拿刀刺張肚子，張失血過多斃命。李女辯長期遭家暴，犯後也感到很傷心，律師也說她當...

女長期照顧臥病父親 不堪壓力對護士暴怒又動粗遭判刑

高雄陳姓女子無業未婚，長期在醫院照顧臥病在床長達9年的父親，因長期照護壓力龐大無處宣洩；日前因要求擦手紙遭拒，便對護理人...

越南移工酒後齟齬 買水果刀猛刺同鄉判5年

越南籍潘姓移工去年4月與黎姓友人等人相約至台南永康餐廳飲酒餐敘，當晚返回友人表姊所承租貨櫃屋內休息，潘不滿席間與黎齟齬，...

台中騎士闖紅燈遭罰 辯「變燈前已過停止線」獲翻盤

台中市徐姓男子在去年騎機車行經北區時，因紅燈右轉遭警員發現，攔下告發，但徐辯稱，變燈前已過停止線，為了等一名斑馬線上行人...

立委收賄案 高院開庭 3人喊冤

台灣高等法院審理立法委員蘇震清等人貪汙案，昨日首開庭，傳蘇與辦公室主任余學洋、立委陳超明與辦公室主任梁文一4人，蘇請假未...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。