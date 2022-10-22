嘉市議員參選人涉賄遭羈押禁見 樁腳30萬元交保

嘉義市李姓議員參選人涉現金賄選，檢方昨天聲押參選人及2名樁腳獲准；檢方昨天再傳喚另一名樁腳黃姓男子到案，因供述有所保留，今天複訊後，諭令以新台幣30萬元交保。

嘉義市議員參選人李姓男子涉現金賄選，檢方20日傳喚李男等人到案說明，檢方昨天複訊後，李姓參選人及樁腳賴姓男子、郭姓女子依有串證之虞，向嘉義地方法院聲請羈押禁見獲准。

檢方表示，參選人李男的另一名樁腳黃姓男子20日到案，對於收到賄款的選民指認，都會坦承交付現金，因此，同日訊後就請回，不過，陸續有多名選民指認由黃男所交付賄款，黃男昨天晚間到案才又坦承犯行，檢方凌晨複訊後，諭令以30萬元交保。

嘉義地檢署呼籲民眾，若曾接獲參選人李男或間接賄選者的賄款，請盡速與地檢署聯繫，切勿自誤，後悔莫及。

嘉義市議員參選人李男涉嫌以一票現金1000元或2000元為代價，由李男或透過樁腳向選民賄選，檢方20日指揮調查官、警方搜索李男競選總部及住處，並傳喚李男、4名樁腳及多名選民到案說明。

檢方複訊後，李男以及樁腳郭女、賴男依有串證之虞，向嘉義地方法院聲請羈押禁見獲准，其他2名樁腳及多名選民均請回。