女長期照顧臥病父親 不堪壓力對護士暴怒又動粗遭判刑
高雄陳姓女子無業未婚，長期在醫院照顧臥病在床長達9年的父親，因長期照護壓力龐大無處宣洩；日前因要求擦手紙遭拒，便對護理人員暴怒，要求對方「滾出去」還不准進入病房，此外還丟紗布、擦手紙又作勢打人；地院審理後，將陳女依妨害醫事人員執行醫療業務罪，處有期徒刑4個月，得易科罰金。
判決指出，陳女因照護在高雄榮民總醫院6樓住院的父親，前年6月20日上午8時40分，向負責該病房的黃姓護理師要求擦手紙遭拒，陳竟暴怒，跳針狂喊「你今天都不用進來」、「我不要你」、「今天不要給我踏進這個房間」，還持紗布、擦手紙不斷丟擲對方。
當天上午陳女又在對黃姓護理師恫稱「你今天動到我爸爸，你爸我就打下去」、「你今天動到我爸爸你就試試看」、「你給我靠近、動一下，我馬上就出手我跟你講」、「我要她給我滾出去」、「數三聲沒有給我走出去試看看」並作勢毆打對方。
事後黃姓護理師錄音存證，並對陳女提告，後由檢方依法起訴；但陳矢口否認犯行，錄音是由對方偽造，並反控黃女惡意罵他爸爸，又害他摔倒，還說沒有出手打人，自己修養好，從小到大到現在還沒有過舉手要打人，指對方都在說謊。
法院勘驗錄音檔，陳女要求擦手紙遭拒絕後，有出言「我就打下去」、「我馬上就出手」等語；同時依據證人證述，陳確實有表明拒絕執行醫療業務，及說出如醫護人員如執意執行將出手施暴的言論，勘認有丟擲物品、出言恐嚇之舉，作勢毆打在場護理師的情勢。
此外，互利人員因陳女的行為承受莫大之心理壓力，數小時內都不敢返回病房，在督導陪同才敢進入，已嚴重影響其他護理師執行醫療業務，符合強暴、恐嚇妨害執行醫療的要件。
雖陳女始終未坦認犯行，也未賠償對方，難認有悔意，但考量無前科，未婚又無業，獨自一肩擔負照護父母之責，認過度承擔責任，加上長期照護父親的龐大壓力無處宣洩；審理後，將她依妨害醫事人員執行醫療業務罪，處有期徒刑4個月，得易科罰金，全案仍可上訴。
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