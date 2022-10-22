台中騎士闖紅燈遭罰 辯「變燈前已過停止線」獲翻盤
台中市徐姓男子在去年騎機車行經北區時，因紅燈右轉遭警員發現，攔下告發，但徐辯稱，變燈前已過停止線，為了等一名斑馬線上行人才導致變燈後右轉，徐仍收到1800元罰單，徐提訴願、行政訴訟都被駁回，上訴台中高等行政法院後，認定原審未調查徐辯詞，發回更裁。
判決指出，徐姓男子在去年10月27日晚間6時許，騎機車沿北區崇德路欲右轉美德街，但右轉時，被在路口值勤的警員發現，紅燈右轉，經攔下後依法告發，徐收到1800元罰單、記違規點數3點，徐不服提起訴願，遭台中交通事件裁決處駁回。
徐男再向台中地院提起行政訴訟，他指出根據交通部在2020年的函釋，「車輛在紅燈亮起前通過停止線，僅因橫向車流阻隔或因路口範圍甚大等，而於紅燈後仍停等於路口範圍，並待他向車流減少或空隙之時，逕予穿越路口至銜接路段，該行為不列為闖紅燈態樣」。
徐男說，當時通過停止線時，仍是綠燈，不過有一名行人牽著腳踏車在美德街方向仍是紅燈的狀態下，要穿越道路，阻擋他動線，他原本打方向燈示意要右轉，但行人不予理會，所以他才在會路口停等，之後才右轉，但右轉時已變燈，符合交通部函釋的狀況。
一審不採信徐男說法，駁回訴請，徐男再上訴台中高等行政法院，合議庭勘驗相關路口監視器與警員密錄器畫面後認定，一審沒有針對徐男指出的事實調查，勘驗內容無法證明徐男通過停止線的情形，有釐清必要，發回台中法院行政訴訟庭更為裁判。
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