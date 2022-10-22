惡毒保母逼5歲女舔尿吃屎 判10年半她上訴「從輕量刑」

聯合報／ 記者王宏舜／台北即時報導

無照保母曾冠羚與丈夫許鈞恩受託照顧5歲大的蘇姓女童，但女童遭虐，不僅被逼喝尿，還被抓腳倒頭旋轉。去年3月女童因口吐白沫被送醫，東窗事發，台灣高等法院依妨害幼童發育致重傷罪判夫妻倆各10年6月徒刑。高院昨就羈押中的曾女開訊問庭，她說「請從輕量刑」。

民事部分，一審判賠2396萬元，但高院在行言詞辯論時，許卻在庭上不斷向法官示意「已經匯3萬元了」，結果二審反遭加重刑期。

蘇姓女童的母親離婚，從基隆搬回宜蘭老家住，為賺錢養小孩，她到外縣市工作，透過臉書找到曾冠羚（28歲）幫忙帶小孩，2021年2月約定以每月2萬多元的保母費請曾女夫婦照料。

去年3月6日凌晨，女童被許鈞恩（29歲）抱到醫院，當時已口吐白沫、陷入昏迷，院方發現她全身布滿新舊傷，顱內壓飆高，對外界刺激沒反應，手術取出右腦血塊，再進行左腦血水引流。女童身軀、會陰、骨盆有挫傷與瘀傷，頭部傷害成水腦症，且意識改變。

許姓夫妻聲稱是女童太調皮，在家玩耍碰撞才四肢瘀青，否認虐童。但宜蘭地院發現兩人的LINE對話顯示曾女2月18日傳送女童趴地、臉貼地面的照片給許，並稱「我叫她把尿舔乾淨」、「黑黑的東西還我吃掉」；2月20日再寫「不能再打她的臉頰了」，並傳送女童臉頰有傷痕的照片給許，接著謀策「反正她媽媽如果說她下禮拜要回來，她的狀況沒有好一點的話，我會說我有安排去外縣市」。

宜蘭地院認為兩人只因認為女童難管教，竟發洩、凌虐，且手段殘忍，讓女童受重傷，曾冠羚是收了錢的保母，對女童有更高的照顧義務，但她事後還透過LINE指示許鈞恩串供，毫無悔意。

高院審理時，蘇母表示女童狀況很差，右眼已經全盲，左眼視力也僅剩一點點，還有右側偏癱、失語症等狀況。她氣憤地說，一年多來飽受煎熬，質疑是什麼樣的心態會收了錢卻把小孩打成殘障？

許鈞恩、曾冠羚二審遭重判，案件上訴最高法院。因曾女遭羈押，高院昨開訊問庭，曾女仍希望法官「從輕量刑」；是否繼續羈押，待合議庭評議。

蘇小妹妹（右圖，蘇母提供）遭保母夫妻虐成水腦症，右眼失明，左眼視力也僅剩一點點，台灣高等法院依妨害幼童發育致重傷罪判保母曾冠羚（左上圖）與她丈夫許鈞恩各10年6月徒刑，案件上訴最高法院。資料照片。記者王宏舜／攝影
蘇小妹妹（右圖，蘇母提供）遭保母夫妻虐成水腦症，右眼失明，左眼視力也僅剩一點點，台灣高等法院依妨害幼童發育致重傷罪判保母曾冠羚（左上圖）與她丈夫許鈞恩各10年6月徒刑，案件上訴最高法院。資料照片。記者王宏舜／攝影

保母 宜蘭

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