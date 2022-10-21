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蔡適應支持率42.2%領先造假？ 謝國樑告民調公司輸了理由曝光
基隆市長候選人謝國樑指控精確市場研究公司的民調結果「蔡適應支持率42.2%」領先「謝國樑34.4%」不實，一狀告上法院，要求精確公司回復名譽，於三大報等媒體刊登判決書，台北地方法院今判謝國樑敗訴，可上訴。
謝國樑提告主張，精確公司沒有實際執行民意調查，就對外公開發表民調結果，下屆基隆市長選舉若「藍綠對決」，蔡適應支持率為42.2%，謝國樑支持率34.4%，認為民調結果不實。
謝國樑指控精確公司將民調結果提供給2家網路媒體報導，導致民眾誤解他的支持率，侵害他的名譽權，提民事訴訟要求精確公司應將判決書當事人、主文、案由、事實和理由刊登在聯合報等三大報，及2家網路媒體網站。
精確公司指出，公司受客戶委託於今年2月8日至10日晚間執行基隆市長參選人民意調查，之後將結果提供客戶參考，並沒有對外公布或提供給非客戶者，至於客戶如何運用民調結果，公司無從知悉。
法院認為民調結果顯示的支持率，只是代表調查期間投票權人的意象，無關候選人的社會評價；再者，根據其他媒體的民調結果，謝國樑、蔡適應支持率互有勝負，足見民調顯示候選人間支持率高低，會因調查時間、採樣對象和數量而有不同，無法任意選擇其中一家的民調結果認定為「真實」，並將結論不同的民調結果認定為不實或錯誤。
法院指出，謝國樑無法舉證何者為「實際支持率」，便難以認定精確公司所做的民調結果為「不實」，且也沒有證據證明民調結果是精確公司對外散布的，判謝國樑敗訴。
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