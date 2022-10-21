遭爆偷吃已婚醫師批報導不實 許藍方免賠一毛錢理由曝光

「最美博士」許藍方被控和已婚康姓醫師搞外遇，法院判她應賠償原配50萬元確定，她另在臉書批評周刊不實報導、未經查證等，被周刊提告求償10萬元，並要求刪除貼文、刊登澄清啟事，台北地方法院今判周刊敗訴，許藍方免賠，可上訴。

周刊主張，身為媒體出版公司，因獲可靠消息來源指許藍方和已婚男醫師交往並發生性關係，合理查證並取得許女和男醫師的對話紀錄，才出版相關報導，但許女在臉書貼文「報導內容並不屬實」、「針對散播不實的言論，惡意詆毀甚至誤導大眾的發言指控」等語。

周刊認為許藍方侵害公司名譽權、商譽權和媒體信用，要求賠償10萬元，並刪除臉書貼文、刊登聲明啟事60天。

許藍方指出，周刊報導前沒有向她查證，就刊載「許藍方拍攝裸身自拍並傳送給對方」，但她從未拍攝相關照片，認為周刊報導的對話記錄，是自己單方面製作的示意圖，而非真實對話，她臉書貼文評論適當。

法院勘驗周刊報導的對話紀錄，和許藍方遭元配求償案件中的對話紀錄，認為內容相符，認定周刊確實有從元配取得相關對話內容才報導，但周刊身為媒體業者，報導是否不實、錯誤等，是可受公評之事。