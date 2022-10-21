影／男開BMW疑車速過快 自撞安全護欄墜入施工坑洞

屏東縣恆春往滿洲屏200縣道，本月19日清晨發現車子自撞施工路段的紐澤西護欄交通維護警示錐設施，跌落開挖工程的排水涵管。有民眾質疑是因為爛路導致車輛受損，警方調閱周邊監視器釐清事發經過後，駕駛朱男開BMW車疑車速過快自撞護欄後跌入。縣府工務處表示，不是天坑，這是交通事故，被形容「天坑」太沉重也十分不妥。

屏東縣議員候選人張怡說，恆春往滿州屏200縣道拓寬工程，路面有大坑，駕駛不慎整台車落入坑洞裡。她痛批恆春居民多年來盼不到一條快速道路，如今還被塞2條大爛路，「北上、南下都很痛苦，中央跟屏縣府是不是看恆春半島居民好欺負？」這條縣道是恆春與滿州間主要道路，也是遊客到佳樂水、白榕園等景點必經之路，主管機關是屏東縣政府，施工4年仍未完工，車道縮減、回填不平整高低落差、標示不明、照明不足，導致交通事故連連。

屏縣府工務處表示，事故發生路段，滿州鄉永靖村中油加油站前正在做橫向排水施工開挖，軍方配合埋設管線，周邊均設交維措施，包括紐澤西護欄、警示燈等，19日清晨汽車自行撞翻紐澤西護欄後跌入開挖區，駕駛人在附近的民眾協助下脫困自行離去；未經求證就將車輛自行撞進工程現場，尚在調查中的交通事故稱為「天坑」，太沉重也十分不妥。

警方表示，事發在19日清晨5點，肇事車輛駕駛是50多歲朱姓男子，疑車速過快及未注意車前狀況，自撞紐澤西護欄後墜入施工坑洞中。警消人員到場時，駕駛已離開，肇事原因及是否涉及酒駕規避肇責，警方已通知當事人。

警方提醒，屏200線路段目前多處施工，施工單位均有布設交維措施，警方提醒用路人行經該路段應提高警覺、小心駕駛，遵從相關施工指示及人員指揮，注意自身安全。

民眾關心滿州200縣道拓寬工程進度部分，工務處指出，這項工程由恆春鎮東門橋至滿州鄉公所前，全長約10.1公里，計畫拓寬為15米雙向兩快車道兩慢車道，由於沿線經四座橋樑沒有替代道路或便橋，工程必須採半半施工，期程因此多出一倍，加上需協調台電、中華電信、軍方等單位配合管線下地埋設，還有恆春半島特有落山風氣候，都影響工程進度。